Sikeres éven van túl az Erste Csoport. A vállalat közleménye szerint a működési eredménye 16,3 százalékkal, 4 milliárd euróra nőtt 2022-ben, míg a nettó kamatbevétel 19,6 százalékkal, 5,95 milliárdra emelkedett, köszönhetően az Erste Csoport minden elsődleges piacán bekövetkezett kamatemeléseknek és a hitelállományok jelentős bővülésének. A nettó díj- és jutalékbevétel 6,5 százalékkal 2,45 milliárd euróra bővült, amiben kiemelt szerepe volt a pénzforgalmi szolgáltatások és a vagyonkezelési terület jelentős növekedésének. A költség/bevétel ráta 53,4 százalékra javult, mivel a működési bevételek növekedése meghaladta a működési költségekét.

Fotó: Kallus György / Világgazdaság

A bankcsoport nyeresége 2022-ben 2,16 milliárd euró volt, szemben a 2021-es 1,92 milliárddal. Az Erste Csoport előrejelzése szerint a bővülés tartósnak ígérkezik: a hitelállomány folytatódó, 5 százalék körüli növekedése a nettó nyereség mintegy 10 százalékos bővülését tartalmazza.

A bankcsoport a 2022-es pénzügyi évben részvényenként 1,90 eurós osztalék kifizetését javasolja a részvényeseknek a májusi éves közgyűlésén.

„Kelet-Közép-Európa gazdaságai a vártnál ellenállóbbnak bizonyultak az elmúlt évben: az ukrajnai háború okozta kihívások ellenére stabil GDP-növekedést produkáltak. A világ nagy részéhez hasonlóan a kelet-közép-európai régió a gazdasági növekedés meredek esésével néz szembe az idén. De nem számítunk arra, hogy a régió recesszióba süllyed, bízunk abban, hogy növekedési sztori töretlen marad. Ez a bizalom tükröződik a most megerősített stabil pénzügyi előrejelzésünkben is, amely biztos hitelnövekedési célt tartalmaz. Továbbra is támogatjuk régiónk minden lakosát és gazdaságát a pénzügyi jólét megteremtésében mind hitelezési gyakorlatunkkal, mind az ügyfélközpontú innováció iránti elkötelezettségünkkel” – hangsúlyozta Willi Cernko, az Erste Csoport elnök-vezérigazgatója.