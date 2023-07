A Netflix újragondolná a Microsofttal kötött hirdetési együttműködését egy évvel az egyezség megkötését követően, és a reklámok árát is csökkentené a platformon, hogy beindítsa a mindeddig lassan induló üzletágát.

A streamingszolgáltató tavaly indította el 6,99 dolláros, hirdetésekkel megtámogatott előfizetési csomagját, melyhez partnernek meglepetésre a Microsoftot választotta, mivel a szoftvercég bevételgaranciát is kínált a Netflixnek. Miután azonban a reklámüzlet elindulása egyelőre nem igazán hozta a várt eredményeket,

a Netflix szeretné hirdetéseit más partnereken keresztül is értékesíteni, és az árait is lejjebb vitte.

Fotó: Shutterstock

Egyes hirdetők a legfrissebb megállapodások keretében 1000 néző után csak 39-45 dollárt fizetnek, míg korábban ugyanez 45-55 dollárba került a The Wall Street Journal információi szerint. A Microsofttal kötött megállapodás és az alacsonyabb árak új márkákat terelhetnek a platform irányába.

Noha a streamingszolgáltató kockázatait a Microsofttal kötött egyezség mérsékelte a minimumkifizetéseken keresztül, melyet a Windows-gyártó vállalt, a Netflix vezetőit elégedetlenséggel töltötte el, hogy kevés hirdetést értékesített a partnerük. A gyenge eladások miatt a Microsoft eddig kénytelen volt a maximális garantált összeget kifizetni a Netflix számára.

Az alacsonyabb árak pedig segíthetik új hirdetők megjelenését is, hiszen azok már közelebb vannak az iparági átlaghoz. Egyelőre azonban a Netflix bevételeinek nem képezik érdemi részét a hirdetési bevételek a cég pénzügyi igazgatója, Spencer Neumann szerint. Ezzel az elemzők is egyetértenek, jelezve, hogy a hirdetési bevételek gyors felfutásához fűzött remények túlzottan optimisták voltak.

Június végén a hirdetésekkel támogatott csomagban csupán a cég amerikai előfizetőinek 3,3 százaléka volt, amit a cég a legolcsóbb, nem hirdetéses csomag további értékesítésének megszüntetésével és a jelszómegosztás elleni fellépéssel kíván orvosolni. A 6,99 dolláros havidíjú hirdetéses csomagon a cég ugyanis nemcsak a 9,99 dolláros, megszüntetett csomaghoz képest keres többet felhasználónként, de a havi 15,99 dolláros standard előfizetéshez képest is.

A vállalat tavasszal kezdte értékesíteni hirdetéseit a következő évadra, hasonlóan a hagyományos tévécsatornákhoz. Noha a hirdetők üdvözölték, hogy már a Netflixen is reklámozhatnak, a pénztárcák nem igazán nyíltak meg, mindössze 6-8 millió dollárt költöttek a legnagyobb üzletekre, miközben a tévécsatornáknál több tízmillió dollárt is ott szoktak hagyni.

A Nielsen adatai szerint az amerikai tévéforgalom 8,2 százalékát tette ki a Netflix, amit a streamingszolgáltatók közül csak a YouTube múlt felül.

Azonban a hirdetéses csomagra előfizetők limitált száma miatt a nagy márkák egyelőre óvatos megközelítést alkalmaznak. Ezen előfizetők alacsony száma miatt, aki túlságosan sokat költ, azt kockáztatja, hogy a felhasználók túlságosan gyakran találkoznak a hirdetéseivel.

Ezért is igyekszik a Netflix az árcsökkentés mellett könnyíteni is a hirdetések vásárlását, és a közvetlen, valamint Microsofton keresztüli lehetőségeket különböző adtech cégek bevonásával is kiegészíteni. Ugyanakkor a Netflix helyzetét segítheti a Hollywoodot megbénító forgatókönyvíró- és színészsztrájk, hiszen a hagyományos tévécsatornák kénytelenek lesznek őszi programjukban valóságshow-kra és régi alkotásokra támaszkodni, ami a streamingszolgáltatók népszerűségét növelheti szakértők szerint.