Megszünteti legolcsóbb reklámmentes csomagjait az Egyesült Államokban és Nagy-Britanniában a Netflix, hogy minél több előfizetőt a reklámokkal teletűzdelt csomagok felé tereljen.

A cég honlapján közzétett tájékoztatás szerint a havi 9,99 dolláros alap-előfizetés egyelőre csak az új szerződéseket érinti, akik korábban fizettek rá elő, maradhatnak a csomagban.

Fotó: Shutterstock

A streamingszolgáltató

tavaly novemberben indította el a havonta hét dollárba kerülő, reklámokkal támogatott előfizetését 12 piacon, köztük az Egyesült Államokban,

hogy új bevételi forrásokhoz jusson, miután a streaming területén éleződő verseny hatására leállt a felhasználók számának növekedése.

Májusban a Netflix a jelszómegosztási szabályokon is szigorított, ami segíthette is a reklámos csomagot választók számának növekedését. Ugyancsak májusban a cég azt közölte, hogy már ötmillióan fizettek elő a reklámos verzióra – írja a Reuters.

Mindez arra is rávilágít, hogy a gombamód szaporodó streamingszolgáltatók és a kínálat ezzel járó töredezettségének korában a televíziózás kénytelen lehet visszatérni a korábbi, elsősorban a hirdetésekből élő üzleti modellre. Bizonyos szempontból akár a Hollywoodot megbénító sztrájkok is annak az eredményei, hogy pusztán az előfizetésekből nem folyik be a korábbiakhoz hasonló bevétel, miközben a hagyományos tévécsatornák nézettsége is csökken.

A Netflix bejelentése alig pár órával előzi meg a cég idei második negyedéves eredményeinek közzétételét.