A brit jegybank követte a többi központi pénzintézet példáját, és csütörtöki ülésén egymást követő 14. alkalommal, ezúttal 0,25 százalékponttal emelte a kamatlábat, amely így 5,25 százalékra ugrott. Ez az elmúlt 15 év legmagasabb szintje, és a döntéshozók jelezték, hogy a hitelfelvételi költségek egy ideig még valószínűleg magasak maradnak. A döntés a monetáris tanács 6-3-as szavazati aránnyal hozta meg.

Fotó: AFP

Az amerikai jegybank szerepét betöltő Federal Reserve-vel és az Európai Központi Bankkal (EKB) ellentétben – amelyek a múlt héten hasonló mértékben emeltek – a Bank of England (BoE) monetáris tanácsa kevés jelét adta, hogy a folyamat hamarosan befejeződne.

A BoE inflációt fékezni hivatott szigorítása a Market Watch szerint is még messze nem ért véget. A fogyasztói árak emelkedése ugyan júniusban meglepetésre 7,9 százalékra lassult, a nyomás azonban nem enyhült, mivel a bérek rekordmértékben emelkednek.

„A legtöbb központi banknál már véget ért vagy lassan befejeződik a szigorítás, a Bank of England az egyetlen kivétel” – hangsúlyozta Charalampos Pissouros, az XM bróker elemzője is. Az Egyesült Királyságban a legmagasabb az infláció a legfejlettebb ipari országok, a G7-ek között, és a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (OECD) előrejelzése szerint ez az idén így is marad.

Az infláció csak 2025-ben lassul két százalékra.

Fotó: AFP

A BoE friss előrejelzése szerint az infláció az év végére 4,9 százalékosra lassul, ami még mindig a 2 százalékos cél több mint duplája; azt 2025 második negyedévében érik el.

A bank legújabb prognózisa szerint a gazdaság az idén és jövőre 0,5 százalékkal bővül, 2025-ben pedig csak 0,25 százalékkal, a munkanélküliségi ráta pedig a jelenlegi 4 százalékról 4,8 százalékra emelkedik jövőre.

A befektetők az újabb döntés után arra számítanak, hogy az alapkamat 5,75 százalékon tetőzik az év végére, míg két hónapja ennél jóval alacsonyabb, 4,5 százalék volt a konszenzus. A JPMorgan előrejelzése szerint azonban a BoE a legrosszabb esetben akár 7 százalékig is emelheti az alapkamatot, hogy megfékezze az inflációt, és az amerikai befektetési bank arra számít, hogy a kamatemelés mellett egyre nő az esélye annak is, hogy a brit gazdaság növekedési üteme jelentősen lelassul.