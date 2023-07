A Bank of England (BoE) a legrosszabb esetben akár 7 százalékig is emelheti az alapkamatot, hogy megfékezze az inflációt a JPMorgan előrejelzése szerint, bár valószínűbb, hogy a kamatláb novemberben 5,75 százalékon tetőzik. Az amerikai befektetési bank arra számít, hogy a kamatemelés mellett egyre nő az esélye annak is, hogy a brit gazdaság növekedési üteme jelentősen lelassul.

Kemény landolásra kényszerítheti a brit gazdaságot a kamatok emelése.

Fotó: AFP

A brit jegybank júniusban egymást követő 13. alkalommal emelte az alapkamatot, akkor a várakozásoknál nagyobb mértékben, 50 bázisponttal. Ez egyúttal azt is jelenti, hogy egyre emelkednek a jelzáloghitelek kamatai is, ami egyre súlyosabb terhet ró az adósokra.

A tartósan magas infláció miatt azonban a nyomás a BoE-n sem enyhül, Allan Monks, a JPMorgan közgazdásza ezért arra számít, hogy a brit jegybank további jelentős szigorításra kényszerülhet, hosszabb ideig és magasabb szinten tartja a kamatlábat, ami önmagában megnöveli annak a kockázatát, hogy jövőre jelentősen lelassuljon a gazdasági növekedésének üteme.

Az Egyesült Királyság az egyetlen olyan ország a legfejlettebb ipari államok, a G7 csoport tagjai között, ahol még mindig gyorsul az infláció, és a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (OECD) előrejelzése szerint egész évben a többiekénél magasabb is marad.

Andrew Bailey, a Bank of England kormányzója szerint csak rosszabb lesz, ha nem szorítják le az inflációt.

Fotó: AFP

A fogyasztói árak májusban éves szinten 8,7 százalékkal emelkedtek, ami messze meghaladja a BoE 2 százalékos célját, az élelmiszerár-infláció pedig 15,4 százalékos volt.

Andrew Bailey, a brit jegybank kormányzója a BBC-nek adott csütörtöki interjúban elismerte, hogy az embereket nagyon nehéz választás elé állítja az árak emelkedése. „Vissza akarjuk szorítani az inflációt arra a szintre, ahol lennie kell, és akkor nyilvánvalóan fel tudjuk mérni, hogy a kamatlábaknak milyen szinten kell lenniük a jövőben – mondta. – Ha nem sikerül csökkenteni az inflációt, ha ez így megy tovább, akkor rosszabb lesz, tényleg rosszabb lesz, és akkor még jobban fel kell emelnünk a kamatlábakat.”