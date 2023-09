A spanyol kormány gondosan elemzi a Saudi Telecom (STC) 9,9 százalékos tulajdonszerzését a Telefónicában, mielőtt kialakítaná az ügyben az álláspontját – tudta meg a Reuters. Mint arról szerdán beszámoltunk, az STC 2,1 milliárd eurót fizetett a nemzetbiztonsági szempontból stratégiai fontosságú spanyol távközlési óriás 4,99 százaléknyi szavazati joggal bíró pakettjéért és másik 5 százalékkal felérő, szavazati joggal nem bíró pénzügyi eszközt is vállalat rendelkezésére bocsátott az ügylet részeként.

A szaúdi állam befektetési alapjának (PIF) 64 százalékos tulajdonában lévő STC így is, úgy is a Telefónca legnagyobb részvényesévé válna, hiszen a mögötte következő Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) csak 4,87 százalékkal szerepel a részvénykönyvben.

A spanyol állam a törvény szerint viszont csak az 5 százalék és a feletti tulajdonszerzésnél lép be engedélyező hatóságként, így meglehet, hogy a közel tízszázalékos részesedés ellenére a 4,99 százalékra belőtt szavazati jogot, azaz a vállalat ügyeinek irányításába való közvetlen beleszólás arányát veszik alapul. Mindenesetre az érintett két vállalat kész az együttműködésre Madriddal,

a szaúdiak már be is jelentkeztek Pedro Sánchez kormányánál,

pontosabban Nadia Calvino gazdasági miniszternél, jelezve, hogy békés, befektetői szándékkal jöttek Ibériába. Azt már tegnapi közleményükben világossá tették, hogy a vállalatirányításba, a stratégiába nem akarnak beleszólni, ám a Vodafone-ban először ugyancsak 9,9 százalékos részesedést vásárló, emírségekbeli távközlési cég is ugyanezt mondta két éve, aztán mára már 15 százaléka van és főrészvényesként megkerülhetetlen a vállalati döntéseknél.

Spanyolország nemzetbiztonsági érdekeinek mindenáron érvényt szerzünk, valamennyi olyan eszközzel élni fogunk, amelyek garantálják a stratégiai fontosságú Telefónica megnyugtató védelmét. Ezt prioritásként kezeljük

– hangoztatta Nadia Calvino. Hasonlóképp, de sarkosabban fogalmazott az ügyvivő kormány szociális minisztere, Ione Belarra. Szerinte a hadsereg és az állami szervek távközlési szolgáltatójaként a Telefónicának szoros állami felügyelet alatt kell maradnia, a demokrácia az ország biztonsága szempontjából ez nem lehet kérdés.

Úgy vélte, ehhez a megfelelő eszköz az lenne, hogy az állam a következő években 10 százalékos tulajdonrészt vásárolna a Telefónicában, s ezzel a most zajló digitális forradalom élére állhatna.

Érdekesség, hogy a többnyire a jelenleg kormányzó baloldalhoz húzó Spanyol Munkások Általános Szövetsége (UGT) közleményben üdvözölte az STC lépését, és azt tőkebeáramlásként kezeli, amellyel hozzájárul a munkahelyek megőrzéséhez, s fejlesztési forrásként részt vállal a vállalat jövőbeli beruházásaiban, javítva annak versenyképességét. Ezzel szemben

a legnagyobb, milliós taglétszámú szakszervezet (CCOO) óvatosságra int és felelős eljárást követel, s mint ígérte, rajta tartja a szemét a szaúdiakon, hogy szükség esetén közbelépjen.

A spanyoloknak nagyon nem tetszik, hogy az STC baráti szálakkal kötődik a kínai Huawei Technologieshoz, amellyel üvegszálas hálózatfejlesztési projekteket is visznek a jövőben. Ismeretes, hogy a Huawei és a ZTE eszközeit kémkedésre való alkalmasságukra hivatkozva Amerika és számos más fejlett ország mellett tíz uniós tagállam is kitiltotta az 5G-s hálózatfejlesztésekből köztük Spanyolország is.

Mi több, Brüsszel a kitiltást az összes tagállam számára melegen javasolja saját biztonságuk érdekében. A magyar kormány ezt a kérést negligálta. A spanyol kormány nehéz döntés előtt áll, a nemzetbiztonsági garanciákat kőkeményen érvényesítenie kell akkor is, ha azzal elúszik az üzlet.

A jelenleg 22 milliárd európiaci értékű Telefónicának viszont nagyon kell a friss tőke, hogy valamennyi kulcsfontosságú piacán, közte Latin-Amerikában megvalósíthassa az 5G-s hálózatfejlesztéseket, s ne adósodjon el még jobban

– idézi a Reuters Paolo Pescatorét, a PP Foresight iparági elemzőjét. A cég nettó 27,5 milliárd eurós adóssághegyet görget maga előtt.