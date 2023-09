A petrodollárokban testet öltött arab tőke mindenhová beteszi a lábát, ahol profitszerzést szimatol, hogy a térség versenyképes és biztos bevételi forrást jelentő portfólióval rendelkezhessen az olaj utáni időkben is. A szaúdi és az öböl menti olajtermelők állami befektetési alapjai jelenleg a legintenzívebb vásárlók a vállalati piacon (M&A).

Neymar is a több pénzt választotta, amikor a szaúdi Al-Hilalhoz szerződött a nyáron. Fotó: AFP

Tavaly a Bain & Co. adatai szerint a globális felvásárlási és fúziós piacon kötött ügyletek volumene 12 százalékkal esett vissza, miközben a közel-keleti olajhatalmak 39 százalékkal növelték aktivitásukat, azaz gyakorlatilag ők tartják mozgásban a piacot. Ahogy a hirtelen fociőrültté vált szaúdiak a nemzetközi átigazolási piacot, ahol gyakorlatilag kilóra (értsd: aranyáron) megveszik labdarúgósztárokat, s közülük sem csak a kiérdemesülteket.

Közte a portugál Ronaldót, aki nem csak a pályán teljesít még mindig jól, de otthonosan mozog a luxusautó-kereskedésekben is. Megfontoltabban, de ugyancsak bőkezűen költik a pénzt a szaúdiak a vállalati részesedésekre. Ennek legfrissebb példája, hogy a 64 százalékban a szaúdi állami befektetési alap (PIF) tulajdonában lévő

Saudi Telecom (STC) 2,1 milliárd euróért 9,9 százalékos részesedést szerzett a 22 milliárd euró körüli piaci értékével a hatodik legnagyobb európai távközlési óriásnak számító spanyol Telefónicában.

A cégnek ment már jobban is, fénykorában, 2008-ban piaci kapitalizációja elérte a 110 milliárd eurót. Az ügyletet a kedd esti szaúdi tőzsdezárás után jelentették be. A szaúdiak bevásárlásukkal 5 százalékos szavazati jogot szereztek a Telefónicában, s ahogy ígérték, nem tervezik részesedésük növelését, és nem változtatnak osztalékfizetési gyakorlatukon sem – ezt Olayan Alwetaid, az STC vezérigazgatója nyilatkozatban erősítette meg – írja a Reuters.

Szaúdi zászló és a Saudi Telecom egyik mobil-adótornya. Fotó: lunopark

Persze erre semmilyen garancia sincs, hasonlóképpen nyilatkozott 2022. májusában az Egyesült Arab Emírségek állami telekom-cége, az e& (Emirates Telecommunications Group) amikor a brit Vodafone-csoportba bevásárolta magát. Akkor azzal a tulajdonosváltás után, de még névváltás előtt álló magyar Vodafone-ban is megjelent átmenetileg az arab tulajdonosi tőke.

Az Emirates Investment Authority állami befektetési hatósághoz tartozó e& mára a 14,58 százalékos pakettjével a Vodafone főrészvényese lett. Őt szerény 4,93 százalékkal követi az amerikai Liberty Global, amely a UPC kábelszolgáltató révén volt ismert Magyarországon.

A brit és a német piacon aktív O2 mobilszolgáltató is a Telefónica-csoport részét képezi. Fotó: AFP

Beszállásával a Saudi Telecom azonnal a Telefónica legnagyobb egyéni részvényesévé vált, a mögötte jövő Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) banknak 4,87, a Caixabanknak pedig 3,50 százaléka van a csoportban. Az ügyletre még az uniós versenyhatóságnak is rá kell nyomnia a pecsétjét. De előbb

a spanyol kormánynak is állást kell foglalnia, a távközlési cég és vele az infrastruktúra ugyanis nemzetbiztonsági szempontból stratégiai fontosságúnak számít,

emiatt Madridnak minden, 5 százalék feletti befolyásszerzést engedélyeznie kell az ilyen vállalatokban. Az nem derült ki, hogy a 4,99 százalékos szavazati jog, vagy a 9,9 százalékos tulajdonrész számít ebben az esetben mérföldkőnek.

Mindenesetre az STC a Telefónicával egyeztetett módon, baráti pakettépítésben jutott a részvénycsomaghoz, ennek kivitelezésében a Morgan Stanley működött közre. Látható előzménye is volt a két cég közeledésének, hiszen idén tavasszal együttműködési megállapodást kötöttek egymással kiberbiztonsági és felhőszolgáltatási témakörökben.

A többi között a kuvaiti és a bahreini mobil távközlésben is erős pozíciókkal rendelkező Saudi Telecom a friss ügylet révén „rátette a kezét” a latin-amerikai mobilpiacra is, Mexikótól ugyanis Uruguay-ig húzódóan a Telefónica leányai szinte mindenütt jelen vannak, ahogy a spanyol mellett a brit és a német távközlésben is.

A szaúdiak Európában már idén áprilisban letették a névjegyüket, amikor (Albániát leszámítva) a teljes Balkánt uraló United Group távközlési és médiaszolgáltató csoporttól 1,2 milliárd euróért megvették a mobiltorony-hálózatukat.

Mohamed bin Szalmán koronaherceg telefonnal a kezében. Fotó: AFP

A Mohamed bin Szalmán szaúdi koronaherceg iránymutatása alatt dolgozó PIF az utóbbi években a Közel-Kelet legnagyobb távközlési vállalatává fejlesztette a STC-t, diverzifikálta tevékenységét, üzleti internet-szolgáltatással, felhőszolgáltatásokkal és az STC Pay révén digitális bankolással gyarapítva kínálatát – emlékeztet a Bloomberg.

Meglehet, a mostani ügylet egyben a Telefónicát 2016 áprilisa óta irányító Jose Maria Alvarez-Pallete elnök hattyúdala lesz, a vállalatvezető regnálása alatt a részvényárfolyam 60 százalékkal esett, miközben a vállalatnak számos, a szektort kiemelten sújtó problémával kellett megküzdenie.

A verseny kiéleződése és a távközlési marzsok erodálódása mellett pénzt kellett szerezni a hatalmas költségekkel járó 5G-s és optikai hálózatépítéshez, és a kivitelezést is menedzselni kellett. Ehhez vagyonelemeket kellett eladniuk, többi között megváltak a tengeralatti kábelhálózatuktól és mobiltornyaik egy részétől is.

A jövő stratégiáját a Telefónica november 8-ára összehívott befektetői napján a vázolják fel, s ennek fogadtatása is befolyásolni fogja Alvarez-Pallete jövőjét a cégnél. Hasonló befektetői összejövetelt egyébként legutóbb tíz évvel ezelőtt tartottak.

Az ügylet bejelentését a Telefónica árfolyama 3,5 százalékos eséssel fogadta a ma reggeli madridi kereskedésben, de a Saudi Telecom sem járt sokkal jobban, a rijádi börzén 2,5 százalékot gyengült a kurzusa.