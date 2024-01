Az elbizonytalanodott befektetői hangulatban a BUX index is korrigált. A pesti vezető indexe 0,1 százalékkal lejjebb csúszva, 60 685 ponton zárt. Ám ezzel is felülteljesítő volt az 1,63 százalékot eső német DAX indexhez képest, és a régiós versenytárs lengyel WIG indexet is felülmúlta, amely 0,39 százalékot süllyedt.

Fotó: Kallus György / Világgazdaság

Az OTP szerdán lefordult a 16 ezer forintos ellenállásról, melyet kedden még megszúrt, de a korrekció nem veszélyeztette a 15 205 forintnál látható támaszt. A bankpapír 4,05 milliárdos forgalommal, 0,76 százalékot esve, 15 630 forinton zárt.

Ellenben a Richter, amely már kedden is az ellenállás felett tudott zárni, tovább emelkedett szerdán, és újabb ellenállást ostromolt. Ezúttal a 8950 forintos szintet. A gyógyszerpapír 3,83 milliárdos forgalommal, 0,56 százalékos emelkedéssel, 8950 forinton zárt.

A Mol 893 milliós forgalommal 0,07 százalékot emelkedett, s 2822 forinton zárt.

A Magyar Telekom pedig 218 milliós forgalommal, 0,29 százalékot esve, 676 forinton zárt.

Fontos támaszokat tört le szerdán az euró-forint árfolyama, amely kedden még a 382,50-os ellenállás fölött is járt. A 380,30–380,90-os tartományban húzódott az 50 és a 30 napos mozgóátlag, illetve a november óta tartó emelkedő trendcsatorna alsó trendvonala. Ám a kurzus a szerdai tőzsdezáráskor már 380,15-nál járt.