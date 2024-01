Frissítette az OTP Bank részvényeire vonatkozó célárfolyamát a Raiffeisen Bank, a 12 hónapra szóló várakozás szerint a kurzus elérheti a 18 700 forintot is. Az ajánlásuk vétel, a felértékelődési potenciál 17 százalék a keddi árfolyam alapján.

Jól jártak, akik az elmúlt évben OTP-részvényeket vettek.

Fotó: Kallus György / Világgazdaság

Elemzőjük úgy látja, az elmúlt hónapokban kifejezetten lendületesen teljesítő OTP-papírok egyértelműen profitáltak az alábbiakból:

– magyarországi alapkamat-csökkentések

– pozitív folyamatok a magyarországi szabályozásról

– a bank vezetőinek nyilatkozata arról, hogy folytatnák az akvizíciókat

Az utóbbiból azt a következtetést vonta le az elemző, hogy az üzbegisztáni akvizíció sikerén felbuzdulva az OTP folytatni fogja az „alaprégión” túli terjeszkedést.

A Raiffeisen korábbi célára 12 700 forint volt, a korábbi ajánlás pedig szintén vétel.

Látványos az OTP-részvények felülteljesítése

A fő vetélytársakhoz hasonlóan a magyar hitelintézet jövedelmezősége tavaly felpattant, várhatóan 27 százalék lesz az éves sajáttőke-arányos megtérülés (ROE). Ez persze aligha fenntartható, de a stabil jövedelemtermelésnek megágyazó környezet még a következő negyedévekben is fennmaradhat: az alapkamat itthon 4,5-5 százalékra normalizálódhat, míg az euróövezetben 2-2,5 százalékra ereszkedhet vissza. Mindez azt jelenti, hogy a folyamatosan magas profittermelés az elsődleges alapvető tőkét 900 milliárd forint fölé növelheti, ebből pedig nagyvonalúan gazdálkodhat a menedzsment:

szóba jöhet részvény-visszavásárlás, rendkívüli osztalékfizetés vagy még több akvizíció.

Vannak persze negatívumok is: a bankadóterhek és a szabályozó részéről a beavatkozás a piaci folyamatokba továbbra is maradnak a magyarországi pénzügyi szektorban, de összességében a szektor ilyen jellegű terhei csökkennek. Fennáll azonban a veszély, hogy azokban az országokban is szerepet kap a kormányzati beavatkozás a bankpiacon, ahol az korábban nem volt jellemző: Horvátországban, Szerbiában vagy Bulgáriában.

Az OTP csoport európai piacain idén a dezinfláció, a jegybanki kamatok óvatos csökkenése lesz jellemző, ami a fogyasztói kereslet élénkülésével vezérelt, de visszafogott gazdasági növekedéssel párosul.

A Refinitivben szereplő OTP-célárak közül a legmagasabb az HSBC-é, 23 150 forint, vele együtt négy elemző várja a magyar bankrészvényt 20 ezer forint fölé. A legalacsonyabb célár a Woodé, 15 207 forint.

A Raiffeisen régiós szektorelemzéséből kiderül, 2023 rég látott jó éve lehetett a térség pénzintézeteinek, a ROE meghaladhatta a 20 százalékos, 2006 óta nem látott szintet.