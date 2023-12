Külföldi bankokat fenyeget az Egyesült Államok

Pénteken megjelent egy végrehajtási rendelet az Egyesült Államokban, ami szerint szankciókat kell kivetni azokra a külföldi pénzintézetekre, amik hitelt nyújtanak Oroszországnak. Azok a bankok kerülnek feketelistára, amik finanszírozzák Moszkva számára a háború folytatását Ukrajnában. A szankciókkal sújtott bankok nem férhetnek hozza az amerikai pénzügyi rendszerhez.

Fotó: TAYFUN COSKUN / AFP

Akik segítenek Oroszországnak fegyverhez jutni, vagy olyan eszközöket beszerezni, amiket a háborúban használhatnak, azok súlyos következményekkel fognak szembesülni

– írta az amerikai pénzügyminiszter-helyettes, Wally Adeyemo a Financial Timesnak. Egy magas rangú amerikai tisztviselő ehhez hozzátette, hogy Oroszország hírszerzésén keresztül kereste meg azokat a lehetőségeket, amikkel kijátszhatják a szankciókat. Ehhez sok esetben olyan pénzügyi közvetítőket használtak fel, akik tudatosan, vagy a tudtuk nélkül segítettek Moszkvának kritikus fontosságú alkatrészeket beszerezni a fegyverek gyártásához. Ilyenek például a félvezetők, szerszámgépek, golyóscsapágyak, vagy optikai rendszerek.

Az USA emellett segítséget akar nyújtani az európai bankoknak, hogy képesek legyenek elkerülni az orosz befolyást.

Ahhoz, hogy az oroszok hozzájussanak ezekhez az alkatrészekhez, muszáj igénybe venniük külföldi pénzügyi rendszereket. Ha ettől el tudjuk zárni őket, akkor azzal csapást mérhetünk az egész seregükre

– mondta egy neve elhallgatását kérő amerikai tisztviselő.

Az amerikai intézkedés többek között a Raiffeisen Bank Internetionalt is érintheti. Az osztrák bank ugyanis másokkal ellentétben nem vonult ki Oroszországból a háború kitörése után, sőt 2023-as nyereségének több mint fele az oroszországi üzletéből származott.

A Raiffeisen mellett az olasz UniCredit és a magyar OTP Bank is rendelkezik oroszországi tevékenységgel.

Ennek ellenére az USA intézkedése elsősorban nem az európai pénzintézetek megbüntetését célozhatja, hanem a kínai bankok megregulázását. A háború kitörése óta Kína a legfontosabb finanszírozási forrása Oroszországnak, viszont Peking számára rendkívül fontos az amerikai piac is.

Az amerikai döntés emellett azt is célozhatja, hogy a Nyugat rátegye a kezét a 300 milliárd dollárnyi befagyasztott orosz vagyonra. Ha a G7-eknek sikerülne lefoglalni ezt a pénzt, akkor ebből oldanák meg Ukrajna további finanszírozását. Ez azért is lehet fontos a Biden-kormányzatnak, mivel a Republikánus többségű Képviselőház továbbra is gáncsolja az ukrán támogatások kifizetését.