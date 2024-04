Optimista jelzés érkezett a hét elején a tőzsdei rali folytatásával kapcsolatban, a Wells Fargo ugyanis 910 ponttal felsrófolta az amerikai S&P 500 indexre vonatkozó célárat.

Új csúcsot hódíthat meg az amerikai 5500 pont fölé várja az S&P 500-at a Wells Fargo / Fotó: Getty Images

A nagybank így már 5535 pontra várja az év végére a meghatározó tengerentúli tőzsdeindexet, ami további 6,3 százalékos emelkedést jelenthet a jelenlegi, csúcsközeli szintről.

A Wells Fargo a mesterséges intelligenciával (MI) kapcsolatos optimizmusra és a várhatóan mérséklődő hitelfelvételi költségekre – magyarán a jegybanki kamatcsökkentésre – alapozza derűlátó prognózisát.

Az S&P 500 idén már 9 százalékot emelkedett, nagyrészt a két előbb említett befektetői várakozás következtében.

A mesterséges intelligencia és a kamatcsökkentés hajthatja az amerikai tőzsde raliját

A bikapiac, a MI növekedési sztorija és az index koncentrációja a hagyományos értékeltségi mutatókról a hosszú távú növekedésre és a diszkontálási mutatókra irányította – írta a Reuters által idézett elemzői jegyzetében a nagybank.

Leginkább a Magnificent Seven néven emlegetett részvénycsoport, vagyis az Apple, az Amazon, az Alphabet, a Meta, a Microsoft, az Nvidia és a Tesla tudott eddig profitálni a mesterséges intelligencia előretöréséből.

A Fed múlt hónapban kitartott álláspontja mellett, amely szerint idén három kamatvágásra lehet szükség, ez pedig támogatta a részvénypiaci emelkedést, még ha a politikai döntéshozók szigorú hangú nyilatkozatai és az erős amerikai gazdasági adatok némileg fékezték is.

Nem lesz sima az emelkedés, hullámzásra is fel kell készülniük a befektetőknek

Az index egy részvényre jutó nyeresége 242 dollár lehet 2024-ben, szemben a bankház eddigi 235 dolláros becslésével.

Úgy véljük, van még tér a részvények felívelése előtt, de továbbra is volatilitás megugrására számítunk 2024 első felében

– vélekednek a Wells Fargo elemzői.

A második fél évben újabb fellendülés jöhet részben a cégfelvásárlási piacot élénkítő állami ösztönzőknek, valamint várt kamatcsökkentési ciklusnak köszönhetően, ami ugyancsak a befektetői kockázatvállalást támogatja.

Márciusban az HSBC és a Bank of America is 5400 pontra emelte az S&P 500 idei célárát, az Oppenheimer elemzői pedig ennél is bátrabb, 5500 pontos év végi céllal rukkoltak elő.