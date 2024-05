Külföldi befektetéseiken is kaszálnak a magyarok – állampapírt és részvényt is vesznek

Nemcsak gazdagodik, a külföldi befektetéseit is szépen gyarapítja a magyar lakosság a jegybank háztartások pénzügyi portfóliójáról minap közzétett statisztikája alapján.

Szépen gyarapszik a háztartások külföldi értékpapírokban fialtatott vagyona / Fotó: Shutterstock

A hazai kisbefektetők 15,4 százalékkal gyarapították pénzügyi vagyonukat 2024 első negyedévében, ami így már 102 ezermilliárd forintra rúgott március végén. Ennek tekintélyes része továbbra is készpénz, illetve bankbetét, de a lakosság értékpapírvagyona is szépen hízott az év elején, a kedvezően alakuló hozamoknak is köszönhetően.

Az immár több mint 14 ezermilliárd forintos lakossági kötvényportfólió 2 százalékkal nőtt az első negyedévben. Ennek ugyan csupán 5,4 százalékát adják a külföldi kibocsátású állampapírok, illetve kötvények, ezek állománya nőtt a legdinamikusabban, 15,7 százalékkal. A hazai állampapíroknál ezzel szemben mindössze 1,4 százalékos volt az állománybővülés, és a vállalti kötvényportfóliók értéke is csak szűk 7 százalékkal bővült.

A lakosság három hónap alatt 65 milliárd forintért vásárolt külföldi kibocsátású kötvényeket, az átértékelődésekkel együtt pedig 104 milliárd forinttal, 767 milliárd forintra nőtt ilyen típusú megtakarításaik összértéke.

A háztartások körében nagy népszerűségnek örvendenek a befektetési alapok is, ahol három hónap alatt 10 százalékos gyarapodást regisztrált az MNB, a teljes állomány ezzel közelíti a 11 400 milliárd forintot.

A kategórián belül a külföldi befektetési jegyek értéke 11,2 százalékkal bővült, míg az állomány zömét belföldi eszközöké 9,3 százalékkal. A lakosság itthoni kibocsátású befektetési alapokból 561 milliárd forintnyit, külföldiből pedig 33 milliárdnyit vásárolt, a hozamok – a tőkére vetítve – az utóbbinál sokkal kedvezőbben alakultak: ezek 152 milliárdot hoztak a konyhára, a belföldi befektetési jegyek pedig 250 milliárd forintot.

A lakosság 2472 milliárd forintos tőzsdei részvénypakettel rendelkezett március végén, ami 8,3 százalékkal haladja meg a tavaly decemberit.

Ebből a hazai részvényállomány 1721 milliárd forint volt,

amit 751 milliárdos külföldi részvénycsomag egészített ki.

A háztartások láthatóan a magyar részvényeket részesítik előnyben, a nemzetközi papírok mindössze 30 százalékát adják tőzsdei befektetéseiknek. Az első negyedévben ugyanakkor közel kétszer annyi pénzt – 18,7 milliárd forintot – fektettek külföldi részvényekbe, mint a pesti tőzsdén jegyzett vállalatok részvényeibe. Az utóbbiak 112 milliárd forintot, a nemzetközi papírok pedig 51 milliárd forintot hoztak a konyhára.