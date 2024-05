Nincs megállás: 383 forint alatt az euró

A látványos erősödéshez az kellett, hogy a 384,8-nél húzódó ellenállás elessen, s így a jegyzés egyre inkább távolodjon a 200 napos mozgóátlagtól. A Raiffeisen Bank elemzői szerint a technikai kép most különösen érdekessé vált. Amire figyelni érdemes, az a 383,6 körüli támasz, ha az tartósan elesik, akkor egyévnyi forintgyengülést hagyhat maga mögött az árfolyam.

Két dolog miatt lehet még tér a további erősödés előtt:

– a globális kockázatvállalási kedv erősödése

– a hazai monetáris politika ultraóvatos tónusra váltott

Az ING Bank elemzői szerint a feltörekvő devizák számára továbbra is támogató a külső környezet, mivel a kockázatvállaló hangulat továbbra is jellemző, és a dollár gyengülése is folytatódik.