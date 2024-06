A Richter hozamlehetősége nemzetközi szinten is figyelemkeltő

OTP

A korábbi várakozásunknak megfelelően az OTP-részvények árfolyamán az osztalékfizetési időszak korrekcióját láthatjuk. Az árfolyamok elhagyták a 20 és az 50 napos átlagokat is, jelentősen elmaradva az elemzői konszenzus éves célárától (20 418,5 forint). Immár osztalékszelvény nélkül, az utolsó kereskedési nap záróárához képest 18 százalék körüli profit lehetőség körvonalazódik az újonnan belépő befektetők számára, amennyiben támaszt talál az árfolyam. A technikai indikátorok ugyan még nem jeleznek túladottságot, de a pénteki kiugró kereskedési nap forgalmi adata – benne az OTP sajátrészvény-vásárlásával – olyan momentum, amely a támasz kialakulását jelezheti.

RICHTER

A kétszáz napos mozgóátlagon nagy volatilitás mellett keresi a támaszát a Richter részvényárfolyama. Az izgalmas napokat szintén kiemelkedő forgalmi adat zárta. Az elemzői konszenzushoz képest közel 30 százalékos hozamlehetőség nemzetközi szinten is figyelemkeltő. A kibocsátó által közzétett információk is mind előremutatóak. A különadó kivezetésének a lehetősége is kedvező lehet a gyógyszergyártó számára. A legfontosabb technikai indikátorok semlegesek, az 50 napos átlag közelíti a 200 napos átlagot.

MOL

A Mol árfolyama a kétszáz napos mozgóátlag alá esett, az mértékénél kisebb réssel. A mostani árfolyam az elemzői konszenzus célárához képest 25 százalékkal van lentebb. Az RSI indikátor már túladottságot jelez, de – több fontos technikai indikátort megfigyelve – még nincsenek egyértelmű jelzések. Feltehetően az olaj nemzetközi piacának alakulása is érezteti majd a hatását az elkövetkező napokban, az olajpiaci hírek is fókuszban lesznek. Az állami reguláció egyenlőre nem cseng olyan kedvezően a Mol esetében, mint más ágazatokban.

MTELEKOM

A Magyar Telekom lassan, de továbbra is menetel, lélektanilag érlelve az 1000 forintos árfolyam gondolatát. Az árfolyam trendje töretlennek látszik, azonban az 50 napos átlagforgalom folyamatosan egyre alacsonyabb, vagyis az emelkedés csökkenő átlagforgalom mellett történik. Az újabb elemzői vélemények a célár-konszenzust kismértékben emelték, de lényeges változást nem hoztak a fundamentális értékeltségben. Az RSI folyamatosan a túlvettségi határon mozog.