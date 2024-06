Elstartolt az első magyar alapítású és tulajdonú neobank a Számlázz.hu alapítóitól: itt a BinX

Elstartolt az első magyar alapítású és tulajdonú neobank, a BinX, amely egy Magyarországon bejegyzett és a Magyar Nemzeti Bank engedélyeivel rendelkező elektronikuspénz-kibocsátó intézmény. A platform lehetővé teszi, hogy a hazai vállalkozások fizetési műveleteket bonyolíthassanak saját BinX-számlájuk és a pénzügyi rendszer bármely más szereplője között – két BinX-számla esetén teljesen díj- és költségmentesen. Mindezt nemcsak a Számlázz.hu-s vállalkozások, hanem a teljes hazai kkv-szektor szereplői számára biztosítja a BinX.

Mától elérhető a BinX a nagyközönség számára / Fotó: BinX

A BinX működési modelljét a Magyar Nemzeti Bank bevonásával alakították ki a tulajdonosok. A modell lényege, hogy a számlát nem egy kereskedelmi bank, hanem a Magyar Nemzeti Bank vezeti. Az ügyfelek pénze egy az MNB által vezetett és felügyelt letéti számlára kerül, ezzel teljes fedezetet nyújtva az egyéni számlákon tárolt elektronikus egyenlegekre.

A BinX a Revolut és a Wise első hazai alternatívájaként nem kíván a hagyományos bankokkal konkurálni, hitelezni és betétet gyűjteni, azonban elsődleges platformmá kíván válni a leggyakoribb tranzakciók lebonyolításában a teljes hazai kkv-szektor digitálisan érett szereplői számára

– mondta el Kis Ervin Egon, a BinX társalapítója és stratégiai igazgatója.

A BinX-számla hivatalos pénzforgalmi számla, amely a cégkivonaton és az egyéni vállalkozói nyilvántartásban is megjelenik, bármely vállalkozás használhatja elsődleges számlaként is. Mobilapplikáción és webes alkalmazáson keresztül érhető el, kérdés esetén magyar nyelvű ügyfélszolgálat segíti a felhasználókat. Kapcsolódik a BinX-számlához egy hagyományos bankszámlaszám, valamint hamarosan rendelhető lesz Mastercard prémium business bankkártya is.

A BinX elérhető a Google Playen és az App Store-on keresztül.

A bevezető időszakban tranzakciónként mindössze fix 199 forintos áron indíthatnak a rendszerből kifelé menő utalást az ügyfelek, miközben a számla megnyitása, fenntartása vagy a pénzkezelés semmilyen egyéb költséggel nem jár. A binxesek között a pénzküldés ingyenes, a regisztráció és a számlanyitás akár tíz perc alatt megvan – áll a cég közleményében.