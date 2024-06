Dúl a csipháború, mégis kínai MI-partnert keres az Apple

Bármily izgalmasan hangzott is az Apple mesterséges intelligenciáról (MI) szóló júniusi előadása, amely azt taglalta, hogy az amerikai iPhone-felhasználók hamarosan élvezhetik az MI-eszközöket, például az egyéni emodzsigenerátort, ám arról mélyen hallgattak az előadók, hogy mi lesz az iPhone-vásárlókkal a cég második legnagyobb külföldi piacán, Kínában.

Mélyen hallgattak a kínaiak felhasználói élményeiről, illetve azok hiányáról / Fotó: AFP

A csönd oka,

hogy az OpenAI ChatGPT és más nyugati MI-modellek nem érhetők el Kínában. Ezért az Apple kínai partnert keres, de eddig még nem jelentették be az üzletet, pedig a következő iPhone-modell megjelenéséig már csak hónapok vannak hátra.

Az Apple kínai riválisai már beépítették az MI-funkciót

Nincs könnyű helyzetben az amerikai telefongyártó, amely a tavalyi piacvezető pozícióból idén a harmadik helyre szorult a kínai okostelefon-piacon. Ebben annak is szerepe lehet, hogy a helyi riválisok már beépítették az MI-funkciókat a telefonjaikba. A The Wall Street Journal értesülései szerint az Apple tárgyalásokat folytat többek közt a Baidu keresőmotor-céggel, az Alibaba Group e-kereskedővel és a Baichuan AI nevű pekingi székhelyű startuppal.

Az Egyesült Államokban az Apple kétirányú stratégiát követ az MI-szolgáltatások terén. Egyrészt saját MI-fejlesztésekkel operál, másfelől, az OpenAI-jal is együttműködik. Ez már csak azért is érdekes, mert az Apple jövőbeli MI-ajánlataival kapcsolatos várakozás is segített abban, hogy a vállalat piaci kapitalizációja meghaladja 3 ezermilliárd dollárt.

Kínában viszont a vállalatoknak Peking jóváhagyását kell kérniük, mielőtt bevezetnék az internetről és más forrásokból felszívott hatalmas szöveg-, kép- és videóadat-bázisokkal betanított nagy nyelvi modellekre épülő MI-csevegőrobotokat. A szabályozók megvizsgálják a modelleket annak biztosítása érdekében, hogy ne befolyásolják a közvéleményt olyan módon, amelyet a kormány nem hagy jóvá. Márciusig Peking internetes felügyeleti szerve,

a Kínai Kibertér Adminisztráció 117 generatív MI-terméket hagyott jóvá: ezek egyike sem külföldi fejlesztésű.

Év elején az Apple megvizsgálta annak lehetőségét, hogy jóváhagyást szerezzen egy külföldi nagy nyelvi modellhez, amelyet Kínában használnának a cég eszközeiben, de úgy találta, hogy a kínai szabályozók valószínűleg nem hagynák ezt jóvá, ezért nem is kísérleteztek az engedélyeztetéssel.

Kína a második legnagyobb külföldi piac

Az Apple globális bevételeinek 18 százalékát adja a Nagy-Kína régió (kontinentális Kína, Tajvan, Hongkong, Makaó), ám a piaci pozícióját a helyi vállalatok folyamatosan fenyegetik. Idén a Huawei részesedése a kínai okostelefon-piacon elérheti a 17 százalékot, szemben a tavalyi 13 százalékkal, míg az Apple részesedése várhatóan 16 százalékra csökken a tavalyi 18 százalékról.

A Samsung is megoldotta a problémát

A versenytárs Samsung,

a világ legnagyobb okostelefon-gyártója, januárban mutatta be a Galaxy S24 okostelefon-sorozatát, amely olyan generatív MI-funkciókkal rendelkezik, mint a hívások és szöveges üzenetek valós idejű fordítása, az MI-alapú képszerkesztés és a Google-keresések, amelyeket a telefonon lévő kép bekarikázása indít. Az Egyesült Államokban és a világ többi részén a szolgáltatásokat a Samsung saját generatív MI-motorja, valamint a Google MI-képességei működtetik. Mivel a Google – a Samsung régi partnere – MI-modellje, a Gemini nem érhető el Kínában, a koreaiak két kínai vállalathoz fordultak. A Baidu kezeli a kereső funkciókat, míg a Meitu az MI-alapú képszerkesztést.

Mindeközben dúl a csipháború a nagyhatalmak között. Amíg az Egyesült Államok a legfejlettebb csipek hazai gyártását fejleszti, Kína azon dolgozik, hogy legalább kereskedelmi minőségű félvezetőket gyártson amerikai technológiai nélkül. Mindkét nagyhatalom görcsösen szabadulni igyekszik a másiktól.