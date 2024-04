Az Apple kínai piaci részesedése 19 százalékot zuhant az idei első negyedévben év per év alapon, s ezzel az amerikai társaság a harmadik helyre csúszott vissza ezen a fontos területen. Bár az iPhone-gyártó csak május 2-án teszi közzé negyedéves számait, de a széles piacot leképező S&P 500 túlsúlyos vállalatcsoportja, a nagy hetes (Magnificient Seven – MS) több prominens tagja is jelent a héten, a sort a Tesla kezdi kedden. Ezért minden MS-hírt és elemzést kiemelten kezel most a piac. Iránymutatást várva.

Az Apple háttérbe szorulása annál is fájdalmasabb a kínai piacon, mert a Counterpoint Research becslései szerint az ottani értékesítések másfél százalékkal bővültek olyan helyi márkák előretörésének köszönhetően, mint például a Honor Device. Továbbá azért is

szembetűnő az amerikai társaság kínai betlije,

mert a holdújév időszaka hagyományosan felpörgeti a fogyasztást az országban. Miközben az Apple piaci tortája olvadozott, a Huawei 70 százalékkal növelte a saját szeletét ugyanebben az időszakban. Ráadásul, abban a prémium szegmensben nyomul, melyet korábban az Apple uralt. Ha még ez sem adna elég okot az aggodalomra, az IDC elemzése szerint az Apple globális értékesítései 10 százalékoz zsugorodtak az idei év első három hónapjában.

Kína továbbra is az amerikai cég egyik legnagyobb piaca, ahol az idei év első 6 hetében 24 százalékkal nőttek az iPhone-eladások egy piacfelmérés szerint. A januári felfutást az iPhone-gyártó jelentős árengedményekkel támogatta.





Az Apple eladásai visszafogottak voltak a negyedév során, amire hatással volt, hogy a Huawei visszatért a prémiumszemensbe

– mondta Ivan Lam, a Counterpoint vezető elemzője. A régi iPhone-tulajdonosok készülékcsere-igénye is alacsonyabb volt – tette hozzá –, mint a korábbi években.

Az Apple egykor a világ legértékesebb vállalata volt, ám az részvényei idén eddig csaknem 11 százalékot estek. A cég piaci kapitalizációja nagyjából két és fél ezermilliárd dollár.

A befektetők arra összpontosítanak, hogy vajon az amerikai vállalat miként menedzseli az iPhone készülékcsalád következő tagjának bevezetését, továbbá azon aggodalmaskodnak, hogy a cég lemaradt a mesterséges intelligencia alkalmazásában folytatott versenyben.