Már a háborús menedékeszközökön spekulálnak a befektetők

Az Európa-szerte tapasztalható háborús készülődés nyomán újra terítékre kerültek a lehetséges menedékeszközök. Most is a régi nóta: arany, drágakő, svájci frank, meg új hullámként a digitálisan diszkréten mozgatható kriptoeszközök. Az is valószínű, hogy egy európai háború esetén a forint sem menekülhet.

2024.06.06. 12:34 | Szerző: VG