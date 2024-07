Megroggyant az OTP és a Mol a védelmi hozzájárulás terhe alatt

A hazai blue chipek közül főleg az OTP és a Mol árfolyamát rogyasztotta meg a védelmi hozzájárulás néven bevezetett régi-új közterhek híre, ami nem is csoda, hiszen ezek címzettjei a multik mellett a bankok és az energiacégek.

Az OTP és a Mol sem szabadul egyelőre a különadótól / Fotó: Kallus György / Világgazdaság

Az OTP kurzusa negyed 12-re 2 százalékkal, egészen 17 600 forintig zuhant, de korábban megjárta a papír 17 550 forintos mélységet is. A Mol árfolyama eközben 1,6 százalékkal, 2886 forintra esett. A kisebb kapitalizációjú cégek papírjai közül a jelentős energetikai portfólióval rendelkező Opus Global is megsínylette a bejelentést, a részvény 1,5 százalékkal, 436 forintra gyengült.

Mint ismert, augusztus 1-jétől a banki tranzakciós illeték 0,45 százalékra ugrik, a tétel plafontszintje 20 ezer forint lesz, miközben készpénzfelvétel esetén 0,9 százalékra emelkedik a költség. A devizakonverziós műveleteknél a kiegészítő illeték 20 000 forintos limit mellett szintén 0,45 százalék lesz – derült ki a hétfői kormányinfón.

Gulyás Gergely, miniszterelnökséget vezető miniszter ugyancsak a hétfői kormányinfón jelentette be, hogy az energiaszektorra és a multinacionális cégekre kivetett extraprofitadót – ide értve a kiskereskedelmi adót is – a kormány nem csökkenti idén, annak mértéke is változatlan marad.

A bankadó is marad és a mértéke sem változik, azzal a kitétellel, hogy minden olyan banknak teljes egészében meg kell fizetnie, amely nem növelte a teljes állampapír-állományát. Azon kívül, hogy az adót ne háríthassák át az ügyfelekre, a számlavezetési díjra is stopot rendelnek el.

A kormány döntött arról is, hogy védelmi hozzájárulást kell fizetnie a védelmi alapba minden olyan multinacionális vállalatnak is, amely a háborús időkben extraprofitra tett szert.