Gulyás Gergely: megadóztatják a multikat, nyilvánosságra kell hozniuk a külföldi forrásokat a pártoknak és a sajtónak

Hétfő reggel 9 óra 30 percre hirdette meg a legújabb kormányinfót Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter és Vitályos Eszter kormányszóvivő. A szokatlan időpont előzménye, hogy kivételesen vasárnap ülésezett a kormány, amiről a miniszterelnök is posztolt "kormányülés extra" jelszóval. A kormányfő azóta már Pekingben tartózkodik, ugyanis folytatta a békemisszióját. Sajtóhírek szerint Kijev, Moszkva és Peking után a következő napokban egyenesen Washingtonba repül tovább , ahol ismét tárgyalhat az orosz-ukrán háború esetleges lezárásának menetrendjéről. Vélhetően a kormányfő diplomáciai tárgyalásai a kormányinfó egyik kiemelt témája lesz.

Fotó: Soós Lajos

cikkünk frissül

Rendhagyó módon a múlt héten két alkalommal is ülésezett, ez az oka annak, hogy most hétfőn tart kormányinfót, mondta Vitályos Eszter. Gulyás Gergely hozzátette, A kormány foglalkozott a két ülésén is a béke kérdésével . Szerinte az elhúzódó háború rendkívüli veszélyeket hordoz magába. A háború árát elsősorban az oroszok és ukránok fizetik meg, de az ukrán hadseregen magyarok is vannak, jelezte a miniszter.

Hangsúlyozta: a gazdasági árát egész Európa fizeti meg, ezért helyes, hogy a soros elnökség kezdetén Orbán Viktor békemissziót indított.

Ugyanakkor jelezte, a békéhez elsősorban a nagyhatalmak tudják szavatolni, ezért utazott Pekingbe a kormányfő. Magyarország minden olyan ország vezetőjével találkozni és tárgyalni akar, aki tehet arról, hogy mihamarabb véget érjen a háború.

Magyarország tudja, hol a helye

- fogalmazott Gulyás, hozzátette, azonban szükség van a fegyverszünetre. Szerinte Magyarországra jelentős nyomás nehezedett, hogy beálljon a háborút támogatók sorába, ezért politikai, jogi pénzügyi zsarolásnak lett kitéve. Az Európai Bíróság ítélete is erről szól, de egyértelművé tette, ennek ellenére nem kívánnak változtatni a magyar állásponton.

Háborúellenes akciótervet hidet a kormány

A kormány háborúellenes akciótervről döntött, ennek több lépése is van:

a háborúellenes propagandával szembe akar szállni, ezért kötelezni fogják a pártokat, hogy a forrásokat tegyék átláthatóvá. Magyarország fenntartja a jogot, hogy a külföldről érkező forrásokat vissautalják a feladónak. Jelezte, hogy van az EU-nak egy rendelete, ami ezt szabályozza.

védelmi hozzájárulást kell fizetniük a bankoknak, multiknak, energiacégeknek, ezzel azokat fogják megadóztatni, akik extraprofitra tesznek szert a háború alatt. A bankok által fizetett tranzakciós illetéket megemeli a kormány, azért, hogy ezt ne hárítsák át, a számlavezetési díjra stopot vezetnek be.

Üzemanyagárak és a reptér kérdése is a kormány asztalán volt

Gulyás elmondta, tárgyalt a kormány a benzinár kérdéséről és a reptér helyzetéről. Előbbi kapcsán jelezte, sikerült érdemben letörni az árakat a márciusi-áprilisi árakat, ugyanakkor a kormány továbbra is arra szólítja fel az energetikai vállalatokat, hogy a korábbi megállapodást. Ez most nem érvényesült a múlt héten, a kormány ezért azt várja, hogy ez a helyzet szűnjön meg. A reptér kapcsán azt mondta, javult a helyzet az elmúlt napokban, de a probléma, hogy sokszor olyan menetrendet állapítanak meg a légitársaságok, amelyek nem tarthatóak.

Gulyás szerint akciótervet kell elfogadnia erről a hazai légi irányításért felelős magyar HungaroControlnak.

A kormány azt várja a fogyasztóvédelmi hatóságtól, hogy amikor a légitársaság tehet a késésről, akkor kapjon bírságot.