Nyolchavi csúcson az európai gázár, eluralkodott a félelem a piacon

Nyolchavi csúcson stabilizálódott az európai gázár, miután szerdán közel 6 százalékkal emelkedett annak hírére, hogy az ukrán hadsereg elfoglalta az egyik legfontosabb orosz gáztranzitpontot, az utolsót, amiből még jelenleg is folyik a vezetékes földgáz Európába Ukrajna területén keresztül – írta a Bloomberg.

Rég nem volt ilyen drága az európai gázár / Fotó: Shutterstock

Kilőtt a TTF-gázár

Az európai benchmarknak tekintett holland TTF-gázár ralija 38 euró/megawattóra környékén talált ellenállásra, ez azonban csak relatív örömöt jelent a fogyasztók számára, mivel a gáz jegyzése az idén még egyszer sem járt ilyen magasságban. Az áremelkedéshez vezető piaci bizonytalansághoz az is hozzájárult, hogy Oroszország az ukrán előretörés nyomán szükségállapotot rendelt el abban a Kurszk-régióban, ahol a fontos Szudzsa gáztranzitpont is található, így az ellátás folyamatossága egyre többek szemében kérdőjeleződött meg.

Az áremelkedés ugyanis elsősorban annak köszönhető, hogy a piacok félnek attól, hogy az oroszok a tranzitpont elvesztése után leállítják a gázellátást Európa felé – ez Magyarországon túl különösen a szlovákoknak és az osztrákoknak fájna, hiszen rajtunk kívül ők a vezetékes orosz földgáz legnagyobb fogyasztói a régióban.

A TTF-gázár ugyan jelenleg az elmúlt bő fél évnyi árszínvonal után magasnak tekinthető, nagyobb távlatban már egyáltalán nem az: a gáz jegyzése 2022 nyarán a jelenlegi árnak közel tízszeresét is elérte, és az elmúlt egy évben is járt már jelentősen magasabban, 55 euró környékén is.

Voltak sokkal nagyobb kiugrások is a TTF-gázár terén az elmúlt években / forrás: TradingEconomics

A piacokon ugyan érződik a félelem a gáztranzit megszakadása miatt, annak a jelenlegi információk szerint nem áll fenn közvetlen veszélye: az Ukrajnán keresztüli áramlás jelenleg töretlen, még ha idei legalacsonyabb szintjeit ostromolja is, így az ellátásbiztonság minden bizonnyal fenntartható maradhat a következő napokban is.

Érdemes kiemelni viszont, hogy az orosz gáz Ukrajnán keresztül történő szállításáról szóló gáztranzit-megállapodás az év végén lejár, így a jelenlegi haszonélvezői a háború alakulásától függetlenül minden bizonnyal dolgoztak már ki terveket az orosz gázról való leválásra – ettől függetlenül persze egy hirtelen, idő előtti átállás minden bizonnyal nem kevés gondot okozna számukra.