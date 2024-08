Németh Szilárd: aki nem elégedett a rezsicsökkentéssel, mehet a versenypiacra

A távhőhasználók kimaradtak

„Ha a Barátságot el lehet zárni brüsszeli kérésre, akkor a gázcsapot is, Márpedig évi egymilliárd köbméter gáz – a hazai igény egynyolcada érkezik Magyarországra Ukrajnán át” – kongatta meg a vészharangot.

Felidézte továbbá, hogy az áram- és a gázrezsi mintegy tíz éve történt befagyasztása után befagyasztották a lakossági hulladék-, víziközmű- és távhőszolgáltatás egységárát is, továbbá hogy a távhőszolgáltatás kimaradt az átlagfogyasztás rendszeréből. Ez utóbbi azért is kiemelendő, mert a távhőcégek számára viszont ez idő alatt a korábbi tizenötszörösére nőtt az input energiahordozó ára. Az átlagfogyasztási rendszer azonban jól vizsgázott, mert azon felül, hogy alacsonyan hagyta a lakossági áram- és gáztarifákat, takarékosságra is ösztönözte a háztartásokat.

A rezsicsökkentés fenntartása érdekében két éve létrejött a rezsivédelmi alap. A rezsicsökkentésnek ugyanis fenntarthatónak kell lennie.

Az átlagfogyasztás felettiek a többlet mennyiségért egy úgynevezett háztartási piaci árat fizetnek, ami szintén a töredéke volt annak, mint amennyibe az energiaválság idején a piacon az áram és a gáz került. Ebbe a körbe azonban kevesen tartoznak. A rezsivédett sáv alatt fogyasztó háztartások aránya a gáz esetében 92 százalék, az áramnál 79,2 százalék.

A legkeményebb időkben egy háztartás havonta 181 ezer forintot spórolt az áramon és a gázon, vagyis a távhő ebben még nincs is benne – mondta Németh Szilárd.

Jelezte, hogy uniós összevetésben annak alapján is a második legjobb helyen volt Magyarország Luxemburg után, hogy egy kétkeresős, modellezett háztartás jövedelmének mekkora hányadát viszi el a rezsi. (A júniusi európai lakossági áram- és gáztarifák érdekesen mozogtak a Világgazdaság korábbi cikke szerint.)

A rezsicsökkentés kritikusainak üzenve kijelentette, hogy aki nincs megelégedve az egyetemes szolgáltatással, az bármikor kimehet a versenypiacra. Nem tud róla, hogy bárki így tett volna.