Árfolyam-előrejelzés: így látják a nagyok a forint jövőjét, van jó és rossz hírünk is

Van jó és rossz hírünk is, ha áttekintjük, hogy látják a forint közelebbi és távolabbi jövőjét az elemzői konszenzusok. Az árfolyam-előrejelzés normál menetben sem könnyű munka, amikor pedig annyi kiszámíthatatlan tényező van, mint most, akár egy napon belül is jelentősen megváltozik a jövőkép.