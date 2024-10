Ledermedt a forint, az euró nem enged a 404-ből

Noha több kedvező hír futott be péntektől hétfő délig – a közel-keleti háborús helyzet enyhülésének lehetőségétől az euró erősödéséig –, melyek akár segíthették is volna a régiós devizákat, ez valahogy mégsem sikerült. Az olajpiac ugyan pozitívan reagált, ám a forint, a cseh korona, és a lengyel zloty sem erősödött, vélhetően továbbra is kivárnak még a térségben aktív devizakereskedők.