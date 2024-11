Elsorvadt az Audi profitja, de nem követik a VW-t a lejtőn

Gyakorlatilag lenullázta az Audi nyereségtermelő képességét a kínai piaci kereslet összeomlása és az elektromos modelljei iránti kereslet durva visszaesése. A Volkswagen csoport luxusmárkájának üzemi profitja, 106 millió euróra zsugorodott a harmadik negyedévben, ez 91 százalékkal kevesebb az egy évvel korábban elértnél.

Az Audi elektromos autóiból az idén eddig 25 százalékkal kevesebbet adtak el/ Jens Schlueter / AFP

Hogy nem átmeneti problémáról van szó, azt az is jelzi, hogy az Audi márka értékesítései az év első kilenc hónapjában a legfontosabb piacokon, így

Európában,

Kínában és

az Egyesült Államokban

egyaránt csökkentek – derül ki a kedd délelőtt közzétett időközi beszámolójukból.

Különösen a kínai fiaskó fáj a német társaságnak, amely egyelőre képtelen felvenni a versenyt az ottani feltörekvő riválisaival, így a BYD-vel, az Xpenggel, a Li Autóval vagy éppen a Nióval.

Az Audi belga kalandja véget ér

Elektromos modelljei iránti közönyt pedig jól illusztrálja a Brüsszel melletti Vorst településen lévő összeszerelő üzemének közelgő, jövő február végi bezárása. Itt az Audi legjobban felszerelt, legmagasabb haszonkulccsal értékesíthető elektromos SUV-jeit gyártják. (Az Audi január-szeptemberi időszakban 24,7 százalékkal kevesebb, 113 ezer elektromos autót értékesített.)

A bezárással az üzem háromezer dolgozójának jövője került végveszélybe. Az anyavállalat, a Volkswagen gondoskodni igyekszik róluk és az üzem további működéséről is, a hírek szerint a németek egy haszonjármű-gyártóval tárgyalnak az egység eladásáról. Amely egyébként nyeli a pénzt: az üzemmel kapcsolatos egyszeri költségek 1,2 milliárd euróval rontották a negyedéves eredményt.

Az is lehet, hogy a Vorst-i üzemre lakat kerül, fenntartási költségei ugyanis rendkívül magasak, a bérköltségről már nem is beszélve. Az üzem eladásából származó bevétel egyébként igen jól jönne az apadó villanyautó-kereslet, valamint a Tesla és a BYD által támasztott erős verseny közepette sebeit nyalogató anyavállalatnak, amely maga is három németországi egységének bezárására és masszív elbocsátásokra kényszerül.

A Vorstban gyártott elektromos Audikra alig találnak vevőt / Fotó: Anadolu via AFP

A Volkswagen és a munkavállalók képviselői közötti tárgyalások intenzíven folynak, jelenleg a cégvezetés horrorisztikus költségcsökkentési ajánlatának hatásait próbálják emésztgetni az érdekképviseletek.