Deere: rettegnek Trumptól, hogy beváltja fenyegetéseit

Kiábrándító üzleti eredményekkel szomorította ismét részvényeseit a Deere & Co., amely arra panaszkodott, hogy az amerikai gazdák fogukhoz verik a garast, nem hajlandóak bővíteni vagy csak felújítani a gépparkjukat.

A Deere traktorjaira mostanság alig van vevő / Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

Talán az elnökválasztás körüli bizonytalanság, talán a közelmúltban történelmi szinteket meghódító amerikai infláció, vagy a fagyott állapotából apró kamatcsökkentésekkel csak lassan kiengedő hitelpiac ennek az oka, de még az is meglehet, hogy a Deere, mint a világ legnagyobb mezőgazdasági gépgyártója túl jó munkaeszközöket gyárt, melyek sokkal lassabban amortizálódnak.

A Deere jövő éve sem lesz diadalmenet

Valószínűleg a fentiek valamilyen elegye okozhatta a 2020 óta nem tapasztalt gyenge negyedik negyedéves teljesítményt, amelyről a csütörtöki New York-i piacnyitás előtt adott számot a vállalatóriás. Ráadásul a kilátásai sem rózsásak, mert a farmerek hozzáállásában jövőre sem várnak markáns és pozitív elmozdulást.

Olyat, amilyen 2022-ben volt, amikor is Oroszország katonai inváziót indított Ukrajna ellen, s amely paradicsomi állapotokat idézett elő az amerikai gazdák számára, tekintettel arra, hogy terményárak a konfliktus miatt az égbe szöktek, a farmerek pedig ezzel olyan plusz forráshoz jutottak, amiből gépeket tudtak vásárolni.

A mezőgazdasági gépek forgalma októberben 14 százalékkal csökkent az Egyesült Államokban / Fotó: Bencsik Ádám

A novemberrel indult 2025-ös üzleti évre vonatkozó terveit is óvatosan fogalmazta meg a Deere, ennek alapján a várható adózott nyereségét 5–5,5 milliárd dollár közé teszi. A Bloomberg elemzői ennél erősebb, 5,83 milliárd dolláros eredményt „hirdettek” konszenzusukban, míg a most zárult pénzügyi évben 7,1 milliárd dollár volt a cég nettó profitja. Nem csak a Deere van rossz passzban, hanem a nagy riválisok közül

a CNH Industrial

és az AGCO

is profitfigyelmeztetést adott ki a forgalom várható alakulása láttán. A Deere számára az is nagy kérdés, hogy Donald Trump beváltja-e fenyegetéseit és az amerikai cég Mexikóba kihelyezett gyártásából az Egyesült Államokba visszahozott és értékesített mezőgazdasági gépeket is extra, akár 200 százalékos vámmal sújtja-e. Azzal ugyanis nagyon rosszul járnának.

A kihívást jelentő gazdasági környezethez proaktívan próbálunk alkalmazkodni

– írta közleményében John May vezérigazgató. Ha valóban beüt a krach, akkor mást aligha tudnak tenni. Bízhatnak még abban, hogy Trump sorra behúzta a döntően a mezőgazdaságból élő nagy amerikai államokat, s nem csapja arcul a rá szavazó, benne bízó republikánus híveket, farmereket.