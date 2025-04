Döntenek a Mol osztalékáról – 220 milliárd forint sorsa a tét

Csütörtök 10 órakor elkezdődött a Mol rendes éves közgyűlése, ahol az olajtársaság tavalyi beszámolójának elfogadása mellett az igazgatóság osztalékjavaslatáról is dönthetnek a részvényesek a Mol Campuson.

A tavalyi eredményből fizetendő osztalékról is döntenek a Mol közgyűlésn / Fotó: Shutterstock

A közgyűlési előterjesztéseket még április elején tette közzé a tőzsde honlapján a társaság, a közgyűlést pedig élő videóközvetítésen keresztül is követhetik az érdeklődők a Mol honlapján.

A Mol igazgatótanácsa összesen 220,42 milliárd forint osztalék kifizetését javasolja a közgyűlésnek a 2024-ben megtermelt eredményből.

Ez részvényenként 275 forintos kifizetést jelentene, ami 9,4 százalékos hozamnak felel meg a jelenlegi árfolyam mellett.

A juttatás 165 forintos alaposztalékból és 110 forint rendkívüli osztalékból áll össze.

Hernádi Zsolt: jelentős sikerek a kihívásokkal teli környezetben

A közgyűlésen beszédet mondott Hernádi Zsolt elnök-vezérigazgató is.

Eseményekben gazdag évet hagytunk magunk mögött, ez már a negyedik ilyen év, amikor úgy gondoltuk, hogy nem ér minket meglepetés, aztán mégis ért

– mondta Hernádi, aki immár 25. éve áll a Mol élén.

A kihívások között említette a cégvezér, hogy az orosz-ukrán háború továbbra sem csitult, a háborús veszteségek pedig sújtják az egész világot. Közben európai két vezető gazdaságában, Franciaországban és Németországban politikai válság van, ami tovább növeli a bizonytalanságot, amit nem kedvel a piac.

Az olajiparban nem változott a helyzet, a régiós kereslet zsugorodik az olajtermékek iránt, miközben gyarapodik a finomítási kapacitás. Az európai országok rendszeresen alkalmaznak rendkívüli megoldásokat is. Hernádi Zsolt szerint a Mol ebben a környezetben is jelentős sikereket ért el 2024-ben.

Az upsteamben erős évet zártak, növelték a kitermelést, miközben kutatási tevékenységük is eredményes volt. A transzformációs stratégiával is az eltervezett úton halad a társaság. Tavaly adták át a tiszaújvárosi poliolüzemet és jó úton jár a rijekai finomító felújítása is.

Bővült a kúthálózat is, a cégvezér szerint a Mol csoport megvalósította azt az álmot, hogy Közép-Európában elérje az észak-déli lefedettséget.