Powell páros lábbal rúgta be az ajtót, elszálltak a tőzsdék - a BÉT-nek azonban mindez kevés volt a boldogsághoz

Mindenki Jerome Powell Jackson Hole-ban elhangzó beszédére várt a pénteki kereskedés során, és a Fed feje valósággal rárúgta az ajtót a piacokra: a dollár beszakadt, a forint szinte elszállt, az amerikai kisrészvények Russell 2000 indexe pedig négyszázalékos pluszba került másfél óra alatt. A BÉT nagyjainak nem volt túl erős napjuk, a pesti parketten túl azonban mindenhol zöldet látni.
Mészáros Gergő
2025.08.22, 17:10
Frissítve: 2025.08.22, 18:00

Nem volt túl erős napjuk a BÉT nagyjainak pénteken, a pesti parkett blue chipjei közül egyedül az OTP tudott zöldben zárni, de a bankpapír is csak éppenhogy átcsúszott a pluszos tartományba. A BUX index 0,55 százalékkal, 105 513 pontig esett a nap során, a BÉT forgalma alacsony, mindössze 9,1 milliárd forint volt.

Nem volt túl jó napja a BÉT-nek, de a forint egyébként is ellopta volna a show-t / Fotó: Vémi Zoltán

Az OTP árfolyama minimális, 0,03 százalékos pluszban, 30 720 forinton zárta a napot, a Mol azonban 1,93 százalékkal, 2950 forintig esett, a Richter 0,56 százalékkal, 10 690 forintig süllyedt, a Magyar Telekom pedig 0,81 százalékkal, 1964 forintig gyengült a nap végére.

Az európai piacok zöldben járnak saját zárásuk előtt fél órával, a német DAX 0,4, a francia CAC 0,3, az átfogó Euro Stoxx pedig 0,5 százalékos napi pluszban jár 17 óra tájékán. Az amerikai tőzsde brutális lendülettel nyitott Powell beszéde után, a Dow 2, az S&P 1,6, a Nasdaq 1,9, a kisrészvények Russell indexe pedig 4 százalékos pluszban jár másfél órával a becsengetés után.

A forint hatalmas menetelésbe kezdett Jerome Powell Jackson Hole-ban elmondott beszéde után , a hazai deviza 1,5 százalékos napi pluszba került a dollárral szemben, 343 környékéről 336,3-ig ralizott a kereszt, és az euróval szemben is javítani tudott a devizánk, 0,5 százalékos a napi plusz, 394,4-en adják a közös fizetőeszköz egységét.

