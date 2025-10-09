Új-Zéland: amikor egy ország azzal szembesül, hogy az áramszámla felülírja a klímapolitikai célokat

Új-Zéland 2018-ban még a globális klímapolitika élharcosaként került a figyelem középpontjába. Jacinda Ardern kormánya bejelentette: nem ad több engedélyt olaj- és gázkutatásra, és célul tűzte ki a teljes karbonsemlegességet 2050-re. A döntés egyszerre volt politikai gesztus és gazdasági kísérlet. A kormány úgy vélte, hogy az ország geotermikus és vízenergia-potenciálja elegendő hátteret biztosít ahhoz, hogy a fosszilisektől gyorsan elszakadjon.

Új-Zéland – geotermikus erőmű Wairakeiben / Fotó: robertharding via AFP

Új-Zéland: nagy ígéret bizonytalan alapokkal

Erős volt a retorika, hiszen az óceániai állam a világ előtt akart példát mutatni. A környezetvédők történelmi áttörésként ünnepelték a lépést, a nemzetközi sajtó pedig a „klímabajnok” szerepét osztotta az országra. 2019-ben a Zero Carbon Act még tovább erősítette a vállalásokat: 2035-re pedig teljesen megújuló villamosenergia-termelés, 2050-re nettó zéró kibocsátás.

A számok valóban impozánsak voltak. A villamosenergia-termelés több mint 80 százaléka megújulókból származott, ezen belül a vízenergia dominált, a geotermikus erőforrások pedig stabil bázist jelentettek. A szélenergia aránya folyamatosan nőtt, az elektromos autók és az energiahatékonysági programok pedig társadalmi támogatást kaptak.

Csakhogy a modell alapvetően törékeny volt. A vízi erőművek kiszolgáltatottsága az időjárásnak rendszeres problémákat okozott: aszályos időszakokban megugrott a fosszilis felhasználás, nőtt a szénimport és hirtelen emelkedtek az árak. A 2022-ben bezárt Marsden Point olajfinomító miatt az ország teljes egészében importfüggővé vált a benzin és a dízel terén, a primerenergia-felhasználáson belül a kőolaj és a kőolajtermékek importaránya elérte a 40 százalékot. Amikor a globális energiapiac megtorpant, és a világjárvány utáni kereslet lökéshulláma elérte az országot, a lakosság hirtelen szembesült azzal, hogy a zöldátállás ára sokkal magasabb, mint amire számítottak.

Az áramárak néhol hatszorosukra ugrottak, a vállalatok versenyképessége romlott, a lakossági költségek pedig politikai nyomást teremtettek. A zöldmodellből, amelyet korábban világszerte példaként idéztek, pillanatok alatt belpolitikai viták főszereplője lett.