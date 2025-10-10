Öveket becsatolni, ez durva lesz: borulhatnak az üzemanyagárak, hétfőn minden kiderül – Magyarország az amerikai–kínai összecsapásra figyel

Újraindulhat a vámháború Kína és az Egyesült Államok között, miután pénteken előbb Peking bővítette ki a kritikus nyersanyagok, köztük a ritkaföldfémek kivitelére vonatkozó korlátozásokat, majd Donald Trump amerikai elnök helyezett kilátásba óriási vámokat Kínával szemben.

Olajár: Amerika és Kína háborújának örülhetnek az autósok / Fotó: Székelyhidi Balázs

Mindent borít a vámháború, zuhannak az olajárak is

A kereskedelmi feszültség a két szuperhatalom között a világgazdaságra is kihatással lehet, és a piacok szerint egyáltalán nem pozitív értelemben, ráadásul Trump még Hszi Csin-ping kínai elnökkel közelgő találkozóját is lemondhatja, amitől sokan várták a feszültség oldódását a két ország között. Rövid távon ugyanakkor az autósok akár jól is járhatnak, hiszen az általános zuhanás a piacokon az olaj árát sem kímélte,

az Európában meghatározó Brent olajfajta hordónkénti ára például közel négyszázalékos zuhanás után, hordónként 63 dollár alá esett, miközben a forintárfolyam stabil maradt a dollárral szemben.

A Brent május vége óta nem volt ilyen olcsó, noha az olajpiacot már így is jókora túlkínálat jellemzi, ami tovább növekedhet a világgazdaság lelassulása esetén, amivel a kereskedelmi háború kiújulása fenyeget. Rövid távon tehát olcsóbbak lehetnek az üzemanyagok a benzinkutakon, a szerb olajtársaság, a NIS ellen hatályba lépett amerikai szankciók ellenére, ugyanakkor a világkereskedelem lelassulása hazánk számára is okozhat gazdasági nehézségeket, így kérészéletűnek bizonyulhat az olcsó üzemanyag okozta öröm.

Mit lép az OPEC az olajárak zuhanására?

Az olajárak zuhanása a kőolaj-exportáló országok szövetségét, az OPEC-et is lépéskényszerbe hozhatja, különösen, ha tartósnak bizonyul a béke a Közel-Keleten, hiszen a geopolitikai kockázat kiárazódása a térségben ugyancsak nyomást gyakorolhat a nyersanyag árára.

Az Egyesült Államok és Kína tavaszi csörtéje során mind a két ország már-már embargónak megfelelő, 100 százalékos szint fölé emelte a másik féllel szemben a vámokat, ám májusban úgy tűnt, a két ország képes lesz szót érteni egymással, és az is felmerült, hogy hamarosan személyesen is találkozhat Trump és Hszi, amitől sokan várták a kereskedelmi feszültségek enyhülését.