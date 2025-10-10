Máris itt a következménye Trump és Hszi váratlan háborújának: kitört a pánik, azonnal térdre rogyott a tőzsde

A pénteki nap a Wall Streeten a hirtelen pánik jeleit hozta. Trump a Truth Socialon jelentette be, hogy elhalasztja a Dél-Koreában tervezett találkozóját Hszi Csin-ping kínai elnökkel, és a vámok további emelését is kilátásba helyezte, mivel Peking exportkorlátozásokat tervez bevezetni a ritkaföldfémekhez kapcsolódó minden termékre.
A bejelentés azonnali eladási hullámot indított az amerikai piacon:
Ha a szintek tartanak, mindhárom index csökkenéssel zárhatja a hetet.
A technológiai részvények különösen érzékenyen reagáltak: az S&P 500 tech szektor 2 százalékot veszített, a pénzügyi szektor 1,4 százalékot, míg az energiaipari cégek 1,8 százalékot estek.
A Philadelphia SE csipindex 3,7 százalékkal zuhant, jelezve, hogy ez a szektor viseli el a legrosszabban a vámháborút.
Donald Trump amerikai elnök pénteken bejelentette, hogy óriási mértékben megemelheti a Kínából származó importvámokat, válaszul Peking ritkaföldfém-exportjának korlátozására.
A kínai ritkaföldfém-termelés kulcsfontosságú: az ország adja a világ feldolgozott ritkaföldfémjeinek több mint 90 százalékát, amelyek nélkülözhetetlenek a csipgyártáshoz, az elektromos járművekhez, repülőgép-motorokhoz és a katonai radarokhoz. A megújuló kereskedelmi feszültség komoly ellátásilánc-kockázatokat hozhat a technológiai, az EV- és a védelmi iparágak számára.
Az amerikai befektetők félelmi indexe, a CBOE volatilitási mutatója egy hónapja nem látott csúcsra ugrott. Ezzel párhuzamosan a kínai cégek amerikai részvényei is élesen estek: az Alibaba, a JD.com és PDD is 3,9–6,7 százalékot veszített értékéből.
A Qualcomm 4,5 százalékot zuhant, miután Kína versenyhivatala vizsgálatot indított a cég izraeli Autotalks-felvásárlása miatt.
Miközben a piacot a vámok fenyegetése rázta meg, az októberi előzetes amerikai fogyasztói hangulatindex 55 ponton állt, meghaladva az 54,2 pontos várakozást. Az NYSE-n a csökkenő részvények aránya 2,73-szorosa volt az emelkedőknek, a Nasdaqon pedig 3,36-szoros.
A pekingi kereskedelmi minisztérium pénteken bejelentette, hogy tovább mélyíti és szélesíti a stratégiai fontosságú ritkaföldfémek exportjára vonatkozó korlátozásait. Kína határozottan (és nem először) egyértelművé tette, hogy a globális technológiai versenyben bizonyos nyersanyagok feletti, szinte teljes dominanciáját is kész akár fegyverként használni.
