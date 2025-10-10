Diósgyőri Acélművek: itt a fordulópont, új tulajdonosa van a legendás területnek – ez lesz a több száz hektár jövője

Miskolc városa pénteken közölte, hogy sikeresen megszerezte az egykori Diósgyőri Acélművek (DAM) több mint százhektáros területének egyharmadát, amely magában foglalja az úthálózatot is. A tranzakció a végelszámolás alatt álló ÖKO FERR Kft. vagyonelemei között valósult meg, a megállapodást pedig a Bükk Városa Program kormányzati támogatása tette lehetővé.
A tulajdonszerzés fordulópontot jelent Miskolc életében: a város már nem csupán külső szemlélő, hanem aktív alakítója lehet a DAM területe jövőjének.
Az önkormányzat célja, hogy a város egyik legnagyobb ipari zónája egyszerre váljon rendezetté, biztonságossá és értékteremtővé.
A fejlesztési koncepció szerint a jelenleg is működő ipari tevékenységek számára korszerű, környezettudatos fejlesztések nyílhatnak meg, míg a terület más részei a Szinva zöld folyosójához kapcsolódva közösségi, rekreációs és városias funkciókat kaphatnak.
A cél egy többfunkciós, fenntartható városi tér kialakítása, amely hosszú távon is hozzájárul Miskolc gazdasági és társadalmi megerősödéséhez.
Tóth-Szántai József polgármester hangsúlyozta, hogy a DAM területének megvásárlása nem a folyamat lezárása, hanem egy hosszú távú, következetes fejlesztés kezdete. „A döntés új lehetőséget teremt arra, hogy Miskolc évtizedek után végre rendezett, biztonságos és értékteremtő módon hasznosítsa a város szívében fekvő, egyedülálló adottságú iparterületet” – mondta a városvezető.
Az önkormányzat szerint ezzel a lépéssel Miskolc nemcsak tulajdont, hanem jövőt is nyert. A város múltjának egyik meghatározó helyszíne a fenntartható fejlődés kulcsterületévé válhat, miközben a DAM területének átalakulása új lendületet adhat a város gazdasági és társadalmi életének.
A volt acélmű területén kaphat nagy lökést Miskolc ipara
Elkészült a Diósgyőri Acélmű revitalizációjának lehetőségéről szóló, a terület ipari hasznosítását megalapozó tanulmány – jelentette be a Nemzetgazdasági Minisztérium. A tanulmányt a tárca jogelődjének megrendelésére az Universitas Miskolcinensis Alapítvány készítette.
