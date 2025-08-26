Varga Mihály beszéde megerősítette a forintot

Az MNB elnöke a kamatdöntés után arról beszélt, hogy több területen is változatlanul erős árvárakozások vannak a gazdaságban, köztük a lakossági árvárakozások is magasan vannak. Óvatosságra ad okot, egyik indikátor sincs összhangban a jelenlegi tényinflácóval. A forint meredeken erősödni kezdett Varga szavaira.

Forinterősödést hozott a beszéd / Fotó: Kallus György

Az infláció elleni küzdelem nem ért véget

– mondta Varga Mihály MNB-elnök, hozzátéve, hogy elengedhetetlen az inflációs várakozások mérséklése.

Reggel kisebb forinterősödést láthattunk. Az euró-forint visszatesztelte a 30 napos mozgóátlagot, mely 396,99-nál jelentett támaszt. Egészen 396,69-ig süllyedt a kurzus, ám ezt követően a forint gyenge oldalára lengett ki a jegyzés, és 398,15-ig emelkedett az euró-forint, közelítve az ellenállásként szolgáló 50 napos mozgóátlaghoz, mely 398,26-nál feszül. Innen ismét forinterősödés indult, s délben már megint 396,6 közelében tesztelgetett az árfolyam. Majd az euró-forint 396,8 közelében várta a döntést, és utána is kitartott az erős oldalon.

Varga Mihály beszéde előtt 397 fölé szúrt az euró-forint.

Ám, ahogy a piac emésztette az elhangzottakat, meredek forinterősödés indult, és 396,3-ig süllyedt az euró-forint. Ezzel már nemcsak a 30 napos mozgóátlag alá került a kurzus, de egy Fibonacci-szintet is letört. Majd ennek visszatesztelése indult meg.