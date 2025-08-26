Korrekciót követően néz ki érdekesen a Microsoft részvénye

Nem szerepeltek túlságosan erősen a tőzsdék az elmúlt hetekben, bár voltak jobb periódusok, de összességében még az indexek szintjén is csak többnyire oldalazásra futotta, egyes szektorok és vállalatok pedig az alulteljesítésük következtében ennél is gyengébbek voltak. A technológiai szektor például csak 0,6 százalékot javított az elmúlt egy hónapban, miközben a szoftveres cégek még ennél is gyengébbek voltak.

Izgalmas képet mutat a Microsoft részvénye / Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

Izgalmas képet mutat a Microsoft részvénye

Emiatt is különösen érdekes a Microsoft technikai képe, ahol szintén stagnálás mutatkozot egy hónapos időtávon, és ennek a gyorsjelentés után kezdődő korrekció a legfőbb oka. A jelentést követően még nagyobb pluszban nyitott a papír, azonban mostanra már július közepi szintjére süllyedt vissza az árfolyam. Ezzel a részvény az 50 napos mozgóátlagáig tért vissza, és szinte tankönyvbe illő módon fogta meg a nagyobb visszacsúszástól a papírt, ráadásul pénteken már fordulatra került sor, ami különösen érdekessé teszi a részvényt.

A gyorsjelentés egyébként nem sikerült rosszul, a bevételek szépen növekedtek, köszönhetően a felhőalapú szolgáltatásokból származó bevételeknek, ráadásul a növekedési ütem is még további gyorsulást mutatott az előző negyedévekhez képest. A következő negyedévek kapcsán pedig továbbra is optimista a konszenzus, a bevételek 14-15 százalékkal növekedhetnek éves alapon, míg a profitszámok kapcsán ennél is nagyobb bővülésre van kilátás,

amit láthatóan a mesterésgesintelligencia-forradalom is támogat a szoftverek piacán is.

Az előző hetek korrekciója után egyébként némileg csökkent az értékeltség is, bár a 12 havi előretekintő P/E ráta még mindig 32 körül van, amivel a piaccal szemben jelentős a prémium. Azt viszont látni kell, hogy a prémium mértéke „csak” 42 százalékos, ami az utóbbi 5 év 48 százalékos átlagát alulmúlja, miközben a mélypontokat jelentő 30-35 százalékos szintet is már elkezdte közelíteni. A Microsoft értékeltsége tehát az előző évekhez képest sokat normalizálódott a korrekció után, miközben a technikai kép továbbra is nagyon érdekesen fest.