Délután magukra találtak a pesti parkett részvényei, a forintot Varga Mihály erősítette

A BUX 105 155 ponton zárt, ami egyharmad százalékos plusz. Ezzel a pesti parkett vezető indexe felülteljesítette az enyhe mínuszba csúszó német DAX indexet. A forint Varga Mihály beszéde alatt kapott lábra.

Enyhe optimizmus uralta a pesti parkettet / Fotó: Vémi Zoltán

Amerikában nem keltett izgalmat Trump fenyegetőzése

Az amerikai elnök kijelentette, hogy kirúgja az egyik Fed-kormányzót, ám Donald Trumpnak erre nincs jogköre, míg Lisa Cook kijelentette: nem mond le.

Kedden délután a széles piacot leképező S&P 500 árnyalatnyi pluszban kereste az irányt. A technológiai fókuszú Nasdaq Composite kissé erőteljesebb pluszban mozgott, míg a klasszikus Dow Jones enyhe mínuszba csúszott.

Ellenben

a kis kapitalizációjú részvényeket tömörítő Russell 2000 index határozott pluszba emelkedett

az amerikai nyitás után.

Az amerikai kincstári hozamok emelkedtek.

Pesti parkett: csak a Telekom volt lemaradó

Az OTP 30 550 forinton zárt, ami bő félszázalékos emelkedés.

A Mol 2944 forinton zárta a napot, ez közel egyharmad százalékos plusz.

A Richter 10 680 forintig jutott.

A Magyar Telekom 1958 forintnál zárt, ami közel 1 százalékos mínusz.

Ma is folytatódott az elképesztő Épduferr-rali , a kispapír negyedmilliárdos forgalommal, közel 20 százalékot emelkedett. A nyár elején még 5 forint alatt jegyzett, filléres részvény átlépte a 20 forintos álomhatárt.

Equilor Trader Kereskedj és fektess be a jövő technológiájával – Bárhol, bármikor! A megjelenés támogatója az Equilor Befektetési Zrt.

Varga beszéde erősítette a forintot

Reggel kisebb forinterősödést láthattunk. Az euró-forint visszatesztelte a 30 napos mozgóátlagot, amely 396,99-nál jelentett támaszt. Egészen 396,69-ig süllyedt a kurzus, ám ezt követően a forint gyenge oldalára lengett ki a jegyzés, és 398,15-ig emelkedett az euró-forint, közelítve az ellenállásként szolgáló 50 napos mozgóátlaghoz, amely 398,26-nál feszül. Innen ismét forinterősödés indult, s délben már megint 396,6 közelében tesztelgetett az árfolyam. Majd az euró-forint 396,8 közelében várta a kamatdöntést, s