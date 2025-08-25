Verőfényes délelőtt, amikor egy filléres kispapír megelőzte a tekintélyes blue chipet

100 milliós forgalommal a negyedik legforgalmasabb részvény volt hétfőn délelőtt az Épduferr. Dunaújváros térségének legnagyobb építőipari vállalkozása, mely bő 8 százalékot pattant. A kisrészvény 5 forint alatt kezdte az idei évet, s most 18 forint felett jár. A Magyar Telekom csak déli harangszóra érte utol, s előzte forgalomban a felkapott kispapírt. Talán az ukrajnai újjáépítési remények állnak a háttérben.
Bár az Épduferr idén február 4-én 10 forintról 1 forintra szállította le a részvények névértékét. És ugyan a split, vagyis a részvényfelosztás nem növeli a vállalat értékét, de mégis kisbefektetőket vonzhat a megfizethetőbb árfolyam, növelve a likviditást. Továbbá ennek a várakozásnak önmagában is lehet árfolyamfelhajtó hatása, mert a piac extrakeresletet áraz. Ráadásul a hazai tapasztalatok azt mutatják, hogy a splitet követően az esetek többségében a forgalom növekedésével együtt a részvény árfolyama is jelentősen emelkedett.
Ám az Épduferr árfolyama a splitet követő első két hónapban előbb morzsolódott, majd a globális tőzsdeomlás április elején a magyar kispapírt is mélybe rántotta. Ezt követően ugyan tétova felépülés kezdődött, ám ezt az éves jelentés törte derékba.
A várt forgalomnövekedés egészen júliusig váratott magára.
Némi élénkséget addig csak a split előtt és az áprilisi piacomlásban láthattunk. Vagyis a split után inkább az eladói oldal mutatott erőt, míg a vásárlók bizonytalanok voltak.
Július közepén fordult a kocka, akkor a hazai építőipari adatok és ukrán hírek izzították be a kispapír-spekulációt. Élénk mozgolódás indult a pesti parkett építőipari szektorában. Meglódult a DM-Ker, ralizott a Masterplast, s megindult az Épduferr is.
A hazai fellendülés mellett a szektor kilátásait javítja Ukrajna háború utáni újjáépítése. Az amerikai békekötési erőfeszítések komoly spekulációkat indítottak a térség építőiparában.
A fórumozó kisbefektetők sem értik, hogy mi hajtja a mostani spekulációt. Fundamentális érvekkel aligha lehet megalapozni egy ilyen elképesztő felértékelődést, pláne, hogy az alkalmazottak száma egy év alatt 20 százalékkal csökkent.
Arról sem szabad elfeledkezni, hogy
az Épduferr még 18 forintos árszinten is filléres papír,
vagyis fundamentális hírek nélkül is spekulációk tárgya.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.