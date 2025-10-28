Deviza
Bágyadtabb napsütésben, a Rábát is lepipálva kaszált a Nap Nyrt. - osztalékpapírrá válik a részvény?

Még a Rábát is lepipálva a pesti börze legjobban teljesítő részvénye délelőtt a napenergia-termelő cég papírja. Nagyot ugrott idén a Nap Nyrt. nyeresége, triplázhat az osztalék.
Murányi Ernő
2025.10.28, 12:28

Bár 2025 első hét hónapjában a holdingból és 9 százszázalékos leányvállalatából álló Nap cégcsoport villamosenergia-termelése összességében elmaradt az előzetes várakozásoktól, hiszen a tervezett 60 979 megawattóra helyett mindössze 57 900 megawattórát állított elő, a pénzügyi sorokon így is nagyot javultak az eredmények – derül ki a Budapesti Értéktőzsde Xtend-platformján jegyzett napenergia-termelő cég idei első hét hónapról szóló gyorsjelentéséből.

Nap napelem megújuló energia napenergia naperőmű
Jóval többet hozott idén a napenergia a Nap Nyrt.-nek / Fotó: Shutterstock (A kép illusztráció)

Bágyadtabban sütött idén a Nap

A termelés összességében 5 százalékos visszaesését a menedzsment a vártnál kedvezőtlenebb, azaz kevésbé napsütéses időjárással magyarázza.

Ennek ellenére tehát a pénzügyi eredmények nagyot nőttek, ráadásul a csoport gyorsjelentése bázisként nem az előző év azonos időszakát, hanem a teljes tavalyi évet tünteti fel, azaz a bázisban szerepel a napsütéses augusztus és a szeptember is, ami az idei első héthavi beszámolóból értelemszerűen hiányzik.

A teljes konszolidált bevétel is 5 százalékkal, 3,077 milliárd forintra csökkent, ám a működési költségek még nagyobb arányban, 17 százalékkal múlják alul a tavalyi teljes évit, így az EBITDA 2,388 milliárd forint lett, ami csupán nagyjából 1,7 százalékkal maradt el a tavalyi egész éves EBITDA-tól.

Megugrott a nyereség

Az év első hét hónapjában a pénzügyi veszteség is jóval alacsonyabb, mint a tavalyi teljes éves. Mindennek eredményeként pedig 

  • a csoportszintű adózott nyereség elérte az 1,382 milliárd forintot, 
  • azaz 39 százalékkal haladta meg a tavalyi auditált mérlegben kimutatott nettó profitot.

Ebből pedig egy részvényre 162,5 forint jutott (EPS), szemben a tavaly év végi 118,1 forinttal (plusz 38 százalék).

A társaság saját tőkéje idén eddig 4,7 milliárd forinttal, 17,1 milliárd forintra nőtt az előző év végéhez képest. A növekedés egyrészt egy átértékelés eredménye, amelynek hatása 3 milliárd forint, másrészt júliusban egy alaptőke-emelésre került sor, amellyel 924,6 millió forintnyi forrást vont be a Nap Nyrt.

Osztalékpapír lesz a Nap? 

A friss tőkét a menedzsment a korábban kibocsátott 34 darab „NAP 2031 kötvényből” 29 visszavásárlására fordította. A kötvény-visszavásárlás nettó hatása a pénzügyi kötelezettségek csökkenése, ami a társaságot kevésbé eladósodottá és pénzügyileg stabilabbá teszi.

Figyelemre méltó még, hogy a Nap Nyrt. idén fizetett először osztalékot, részvényenként 30 forint erejéig.

Továbbá a szerdai (október 29.) közgyűlésre egy 5 százalék alatti, de legalább 1 százalékos részesedéssel rendelkező részvényes új osztalékpolitikára tett javaslatot, amely szerint 

a társaság minden évben – amennyiben ezt a társaság felosztható és a közgyűlés által felosztani rendelt eredménye és a társaság stratégiai tervei lehetővé teszik – az évi rendes közgyűlés döntése alapján részvényenként legalább száz forint osztalékot fizet.

Ez persze csak egy kisebbségi részvényes előterjesztése, amelyet a jogszabályok miatt napirendre kellett tűznie az igazgatóságnak, ami azonban érdekessé teszi, az az, hogy a vállalat felügyelőbizottsága és auditbizottsága is elfogadásra javasolja, tehát reális esély nyílt a megszavazására.

 

A Nap részvényárfolyama a gyorsjelentésre kedden napközben több mint 13 százalékkal, 1560 forintig lőtt ki. Az elmúlt egy évben amúgy a keddi ralival együtt 32 százalékkal drágult a papír. 

