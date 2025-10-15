Deviza
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
tőzsdenyitás
forint
OTP
tőzsde

Pattant a 4iG, erős oldalon kezdett a forint

Felfelé indult az OTP és a Mol. Míg a Richter és a Magyar Telekom még irányt keres. A forint a keddi gyenge oldali kilengést követően szerdán reggel ismét erősen nyitott.
Faragó József
2025.10.15, 09:14

A BUX 102 620 ponton nyitott, ami negyed százalékos plusz. Bizakodó a hangulat a pesti parketten. A forint a keddi gyenge oldali kilengést követően szerdán reggel ismét erősen nyitott. 

pesti parkett
Hogy indul a nap a pesti parketten? / Fotó: Vémi Zoltán

Kedvező a hangulat Ázsiában

Megkezdődött a nagybankok jelentése az Egyesült Államokban, a kedvező számok hatására a pénzügyi szektor jól teljesített. 

Kedden a széles piacot leképező S&P 500 index (-0,16 százalék) és a technológiai fókuszú Nasdaq Composite (-0,76 százalék) csökkenéssel zárt. Míg a klasszikus Dow Jones ipari átlag (+0,44 százalék) emelkedni tudott. 

Ázsiában szerdán hajnalban kedvező volt a befektetői hangulat. A hongkongi Hang Seng (+1,58 százalék), a kontinentális kínai Sanghaj Composite (+0,60 százalék) és a japán Nikkei (+1,88 százalék) is emelkedést mutat. 

A határidős mozgások alapján Európában is jó hangulat, s 0,4-0,8 százalékos emelkedés várható.

Pesti parkett: pattant a 4iG

Jelentősen rontotta a magyar növekedési kilátásokat az IMF. A tegnap megjelent előrejelzésben a korábbi 1,4 százalékról 0,6 százalékra csökkentették az idei évre vonatkozó GDP-növekedési várakozást, míg a jövő évit 2,6 százalékról 2,1 százalékra. Az inflációs prognózist is csökkentették, az idei évit 4,9 százalékról 4,5 százalékra, a jövő évit 3,6 százalékról 3,5 százalékra.

Az OTP  30 250 forintról indult, s ez  egyharmad százalékos plusz.

A Mol 2 760 forintról startolt, ami fél százalékos plusz.

A Richter árnyalatnyi pluszban 10 390 forinton kezdte a napot.

A Magyar Telekom 1 804 forintnál kereste az irányt.

A 4iG nagyot pattant: 3 215 forinton nyitott, ami 2 százalékos plusz.

Erős oldalon kezdett a forint

Fontos szintről fordult vissza az euró-forint árfolyama. A tegnapi kereskedésben 393 felett is járt a kurzus, mely az április óta tartó csökkenő trend megtörését jelentette volna, azonban

 kedden délután visszaerősödött a forint.

 Most a 30 napos mozgóátlag jelent fontos támaszt, jelenleg 390,75-nél húzódik, míg ellenállási szintek 391,80-nál és 392,55-nél láthatóak, utóbbi az 50 napos mozgóátlag.
Szerdán reggel 391,2 közelében nyitott az euró-forint.

