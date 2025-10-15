Deviza
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
A lengyelek kimondták, most már elég: millió az ukrán menekült és a munkanélküli

Augusztus óta újra növekedett a lengyel munkanélküliek aránya. Az utolsó nyári hónap óta körülbelül huszonötezer-ötszáz fővel nőtt az állástalanok száma. Magas szintű kormányzati források szerint Lengyelország elérte a befogadóképességének határát, nem kérnek az ukrán menekültekből.
Schweickhardt Gyula
2025.10.15, 10:17

A lengyel munkaerőpiaci helyzet romlását jelezve, 5,5 százalékra emelkedett a munkanélküliségi ráta 2025 augusztusában az előző havi 5,4 százalékról. A Lengyel Központi Statisztikai Hivatal által közölt legfrissebb adatok több mint két és fél éves negatív csúcsot jelent, utoljára 2023 februárjában mértek ilyen magas értéket. A munkanélküliek száma egyetlen hónap alatt 25,5 ezerrel bővült, így elérve a 856,3 ezer fős teljes létszámot. A Lengyelországban kialakult helyzet kedvezőtlen tendenciáját az éves összevetés is alátámasztja, hiszen egy évvel korábban a munkanélküliség még jóval alacsonyabb szinten, 5,0 százalékon állt.

Marcin Przydacz, Lengyelország elnöki nemzetközi politikai irodájának vezetője /forrás: https://marcinprzydacz.pl/
Marcin Przydacz, Lengyelország elnöki nemzetközi politikai irodájának vezetője Forrás: Marcinprzydacz.pl

Lengyelországban betelt a pohár

A Mandiner, az Ukrinform értesüléseire hivatkozva megírta, hogy ezekkel a riasztó adatokkal párhuzamosan, mit kommunikál a lengyel politika. 

Lengyelország elérte a befogadóképessége határát – jelentette ki a a lengyel elnöki hivatal nemzetközi politikai irodájának vezetője az ukrán menekültek vonatkozásában.

Amikor a menekültek befogadásának mértéke meghaladja az ország alkalmazkodási és integrációs képességét, problémák kezdenek felmerülni és Lengyelország nem akar ilyen problémákat

– szögezte le Marcin Przydacz, a külpolitikai iroda vezetője. 

Elmondása szerint: „már elértük a határt az ukránok befogadásában – nem tudunk többet befogadni”, ezért eljött annak az ideje, hogy az integrációra összpontosítsunk, és ez a folyamat már zajlik. De nem engedhetjük meg, hogy elkülönült enklávék alakuljanak ki.

Jelenleg mintegy egymillió ukrán menekült tartózkodik Lengyelországban, tudhattuk meg. Kérdéses, hogy a növekvő munkanélküliséggel küzdő lengyel gazdaság képes lesz-e kitermelni a már befogadott, nagy számú menekült segélyezéséhez szükséges anyagi forrásokat. Félő, hogy az ország a forráshiány és a nemdolgozók növekvő száma által gerjesztett negatív spirálba sodródik, amiből a kilábalás hosszú évekbe is beletelhet. 

Arról, hogy Lengyelország megkezdte az ország számára közbiztonsági kockázatot jelentő ukrán menekültek kitoloncolását, itt írtunk korábban.

A borítókép forrása: (Maciej Luczniewski/NurPhoto via AFP) 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
