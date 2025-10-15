Váratlan bejelentés: távozik a magyar Lidl egyik legfontosabb vezetője – „15 év után búcsút intek”

„Ma egy fontos mérföldkőhöz érkeztem szakmai utamon: 15 év után búcsút intek a Lidlnek” – írta friss LinkedIN bejegyzésében Tőzsér Judit, a Lidl Magyarország vállalati kommunikációs vezetője.

Változás a Lidl Magyarország kommunikációs csapatának élén / Fotó: Shutterstock

A szakember posztjában kifejtette, hogy vállalati kommunikációs vezetőként ez az időszak nem csupán a szakmai kihívások sorát jelentette számára, hanem rengeteg tanulást, fejlődést és értékes emberi, valamint szakmai kapcsolatok építését is. Egyúttal megköszönte minden kollégájának a közös munkát és a sok inspiráló együttműködést.

„Büszke vagyok arra, amit együtt elértünk, és hálás vagyok a közösen megélt élményekért. A Lidltől való távozással egyben az FMCG szektortól is elköszönök. Izgatottan várom, hogy megosszam, merre visz tovább az utam – hamarosan erről is hírt adok. Köszönöm a bizalmat és a támogató szakmai közösséget; bízom benne, hogy sokakkal lesz még lehetőségünk találkozni vagy együtt dolgozni!” – zárta sorait Tőzsér Judit.

Hivatalos lista: leuralta Magyarországot a Lidl, esélye nem volt se a Sparnak, se a Tescónak – ennyi pénzt hagytak nála a magyar vásárlók

Immár 2020 óta minden évre jut valami komoly nehézség a gazdaság számára, ami akadályozza az FMCG-piac működését is. Ez alól nem volt kivétel 2024 sem. Az FMCG Kereskedelmi Toplista 15 láncának összteljesítménye a 2023-as kerekített 7900 milliárdos bruttó forgalom után 2024-ben megközelítette a 8400 milliárdot. Azonban ez a 6 százalék körüli növekmény önmagában kevés a boldogsághoz, az áremelkedéseket, költségnövekményeket figyelembe véve – derült ki a Trade Magazin közleményéből, amely hagyományosan június első munkanapján jelenteti meg az FMCG Kereskedelmi Toplistát.

Túl nagy átrendeződés történt az egy évvel korábbihoz képest, az 2024-ben is látható volt, hogy

a Lidl első helyét senki nem tudja veszélyeztetni, továbbra is az élen áll. Sőt, csaknem 15 százalékos növekménye mellett már 500 milliárd forinttal előzte meg

a toplista 2. helyezettjét, a Spart, amelynek növekedése nagyjából csak a 2023-as bővülés harmada, mintegy 5 százalék lett.

A Tesco a toplista átlagos bővülése alatti növekedésével is tartja a harmadik helyét.

Ugyanakkor a brit kiskereskedelmi lánc esetében ez a fejlődés jóval impozánsabb, mint a 2023-as volt, amikor az azt megelőző évhez viszonyítva negatív nullán állt bruttó forgalmának változása.