Lefelé tart a forint, a dollár meg lenyomja az eurót

Az angol font kivételével minden meghatározó és régiós devizával szemben gyengült kedden délelőtt a forint. Az euró árfolyama 392,8 forint, a dolláré 339,9 forint körül mozog.
A KSH adatai szerint augusztusban az építőipari termelés a nyers adatok szerint 15,2 százalékkal esett vissza tavaly augusztushoz képest, havi összevetésben is 11,4 százalékkal volt kevesebb az építőipari termelés volumene. Utoljára 2024 áprilisában voltak ilyen gyengék az építőipar számai – írja az MBH Bank.
Vegyes mozgásokat láthattunk hétfőn a hazai állampapírpiacon. A rövid oldalon a 3 hónapos hozamok 4 bázisponttal (bp) lejjebb jöttek, a többi lejáraton stagnáltak, a hosszún –1 bp és +2 bp közötti mozgások voltak. A 10 éves hozam 1 bázisponttal 6,77 százalékra csökkent. Ezzel a hasonló futamidejű német benchmark papír felett 417 bázispontos felár látható.
A dollár eközben az euró ellenében is erősödik. A keresztárfolyam délre 1,1553 dollárra esett.
Annak ellenére, hogy – amint az Erste kiemeli – hétfőn a philadelphiai Fed elnöke, Anna Paulson jelezte, támogatja a kamatok további két 25 bázispontos csökkentését ebben az évben, mivel a monetáris politikának figyelembe kell vennie a vámok fogyasztói árakra gyakorolt hatását is.
Számomra a lényeg az, hogy egyszerűen nem látom azokat a feltételeket, különösen a munkaerőpiacon, amelyek valószínűsíthetően a vámok okozta áremelkedéseket tartós inflációvá alakítanák
– mondta Paulson.
