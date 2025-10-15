Deviza
Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
Az amerikai nagybankok magasra tették a lécet, nem lesz könnyű dolga a piacnak, ha a trónra pályázik

Kiváló eredményekkel indították útjára a gyorsjelentési szezont az amerikai nagybankok, a JPMorgantól a Wells Fargóig nagyon erős számokat látni. Az amerikai jelentésbonanza még csak most kezdődik igazán.
Mészáros Gergő
2025.10.15, 09:10
Frissítve: 2025.10.15, 10:31

Igazán erősen kezdték az amerikai nagybankok a harmadik negyedéves gyorsjelentési szezont, az őszi jelentési időszakot mintegy hivatalosan is útjára indító eredménycsokorban mind a négy pénz- és tőkepiaci góliát javuló számokról számolt be. 

Large US Banks Experience Influx Of New Depositors., amerika, amerikai nagybank, amerika,
Tarolnak az amerikai nagybankok, célkeresztben a befektetési bankolás  / Fotó: NurPhoto via AFP

Tarolnak az amerikai nagybankok, célkeresztben a befektetési bankolás 

Eredménynövekedés tekintetében a Goldman Sachs került az élre, mely 37 százalékkal 4,1 milliárd dollárra tudta növelni profitját éves alapon, az eredmény megugrásának motorja pedig a befektetési banki tevékenységben (vállalati részvénykibocsátásban vagy tőzsdére lépésben való részvétel, vállalati felvásárlás- és fúziós tevékenység) keresendő. Ezen soron 42 százalékos növekedésről számolt be a bank, míg az ügyfelek kereskedési tevékenységéből generált haszon 11,5 százalékkal ugrott meg.

A befektetési banki tevékenység volt a növekedés motorja a legtöbb nagybank esetében.

A Wells Fargo számára 9 százalékos profitnövekedést hozott ez a negyedév, 5,6 milliárd dolláros nyereséggel zárult az időszak, ezzel több mint 10 százalékkal felülmúlta a cég az elemzői várakozásokat is. A befektetési banki tevékenységből származó díjbevétel 25 százalékos bővüléssel 840 millió dollárra emelkedett, ezen növekmény nagy része viszont egyetlen ügylethez, a Union Pacific Norfolk Southern 72 milliárd dolláros felvásárlásához köthető.

A JPMorgan befektetői sem panaszkodhatnak: a nagybank profitja a negyedév során 12 százalékkal 14,4 milliárd forintra bővült, ezzel több mint egymilliárd dollárt verve az elemzők előzetes konszenzusára. A vállalat befektetési banki eredménye 17 százalékkal 2,6 milliárd dollárra bővült, a kereskedési tevékenységből származó haszon pedig 25 százalékkal 8,9 milliárd dollárra emelkedett. 

A JPMorgan vezére, Jamie Dimon az eredmények kapcsán kiemelte, ebben bankját nemcsak a vámok és a gazdasági bizonytalanság árnyékában is erős maradó amerikai gazdaság hajtotta, hanem az is, hogy a vállalatok újrakezdték azokat a felvásárlási és tőzsdére lépési tevékenységeiket, amiket a tavasszal parkolópályára tettek, amikor Trump hivatalba lépését követően a tőkepiacok minden szeglete teljes pánikba került. 

A veszély ugyanakkor még nem hárul el teljes mértékben, a geopolitika, a kereskedelem és a gazdaság terén egyaránt sok még a kérdőjel, ahogy a fiskális gondok is nyomás alatt tartják a piacot. A legjobbat reméljük, de igyekszünk minden helyzetre felkészülni.

Nincs oka a panaszra Citigroupnak sem, a nap során utolsóként jelentő nagybank 16 százalékkal 3,8 milliárd dollárra tudta növelni negyedéves profitját, egy részvényre jutó eredménye pedig 23 százalékkal nőtt. A Citi esetében kifejezetten nagy szó az eredmény látványos javulása, mivel a vállalat kénytelen volt egy 726 millió dolláros mínuszt elkönyvelni ezen negyed során a mexikói Banamex leányának 25 százalékos tulajdonrészének eladása nyomán. 

Most indul igazán a gyorsjelentési szezon

A keddi nagybanki csokor csak az első felvonása a pénzintézeti bonanzának, szerdán jelent ugyanis a Bank of America és a Morgan Stanley is. De utána sem fognak unatkozni a befektetők, a teljesség igénye nélkül

  • október 21-én jelent a Coca-Cola és a General Electric, a Lockheed Martin, a Philip Morris, és a Netflix,
  • október 22-én a Moody’s, a Tesla és az SAP, 
  • október 23-án pedig az Intel és a Ford.

A tech szektor nagyágyúinak friss számaira viszont a hónap végéig kell még várnia a piacnak. 

