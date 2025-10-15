Megnyílt a turisztikai pénzcsap: államilag támogatott forráshoz juthatnak a mikrovállalkozások is

Megkezdte működését a korábban „turisztikai bankként” beharangozott Kisfaludy Turisztikai Hitelközpont (KTH), október 15-től, szerdától pedig már beadhatják az állami kamattámogatású hitel iránti igénylésüket a hazai, szálláshelyek, vendéglátó egységek és turisztikai attrakciók szolgáltatói – számolt be a Magyar Nemzet az új turisztikai hitelprogram indulásáról.

A turisztikai hitelprogram segítségével forráshoz juthatnak a mikrovállalkozások is / Fotó: Shutterstock

A turisztikai hitelprogram mostantól fogadja a hitelkérelmeket

A lap azt írta, megnyílt az új finanszírozási lehetőség a turisztikai szektor gerincét adó mikrovállalkozások, egyéni vállalkozók és adószámos magánszemélyek előtt, akiknek a nagyobb szereplőkkel, szállodákkal, nagy éttermekkel szemben eddig sokkal nehezebb volt hitelhez jutniuk. Miként ahogy Láving Gusztáv, a társaság vezérigazgatója korábban a Világgazdaságnak is elmondta, a program azért is fontos, mert

a kisebb hazai turisztikai szolgáltatók a kereskedelmi bankokon keresztül jelenleg nem jutnak elegendő külső forráshoz, nagy szükségük van ilyen típusú hitelekre, a KTH 3 százalékos konstrukciói pedig elérhetők a legkisebbeknek is.

Az új, államilag támogatott hitelt még azok is felvehetik, akik bérelt ingatlanban működnek, így nincs ingatlanfedezetük, emellett gyors, turizmusérzékeny bírálatra van szükségük.

Az első körben elérhető KTH Start Beruházási és Forgóeszköz Hitelek 1–10 millió forint közötti összegben vehetők fel, az első évben tőketörlesztési türelmi idővel. A hároméves futamidejű forgóeszközhitel a működési költségek finanszírozására – például bérekre, bérleti díjakra, adókra, készletbeszerzésekre – fordítható, míg az ötéves beruházási hitel fejlesztéseket, energiahatékonysági beruházásokat és bővítéseket támogat.

A hitelek számos célt szolgálhatnak:

vendégházak fejlesztésétől

és eszközbeszerzéstől kezdve

napelemes rendszerek telepítéséig

vagy a vendéglátás digitalizációjáig.

Egy kisvendéglő például finanszírozhatja új pizzakemencéjét, míg egy panzió energiatakarékos korszerűsítésbe foghat.

Így történik az hiteligénylés és a bírálat

A hiteligénylés teljes egészében digitálisan történik, a kérelemtől a szerződéskötésig öt lépésben. Az NTAK-regisztrált szolgáltatók közvetlenül a rendszerükből, a többiek pedig a KTH online felületén keresztül adhatják be kérelmüket. Személyes megjelenésre kizárólag szerződéskötéskor számíthatnak a hiteligénylők. Bár a társaság központja Budapesten található, a vállalkozóknak ehhez sem kell a fővárosba utazniuk, mivel az ország több pontján is lehetőség lesz a szerződéskötés lebonyolítására. A Kisfaludy Turisztikai Hitelközpont munkáját az országos lefedettségű Tourinform-irodahálózat is segíti, de kizárólag az ügyfelek tájékoztatásában működnek közre, nem hiteleznek és nem végeznek pénzügyi tevékenységet.