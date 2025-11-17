Pandakötvényekkel enyhítené forráséhségét az orosz medve
Jüankötvények kibocsátását tervezi Oroszország, amely első alkalommal vonna be kínai pénznemben denominált forrásokat a nyugati szankciók által sújtott gazdaságának élénkítése érdekében. A pandakötvények világszerte egyre nagyobb teret kezdenek nyerni, jelezve Kína erősödő szerepét a globális pénzügyi piacokon.
Még az idén jöhet az orosz pandakötvény
Moszkva az idén rekordméretűre hízó költségvetési hiányát szeretné fedezni az új típusú kötvénykibocsátással. A tranzakcióra a december 2-án kezdődő héten indul, a pénzügyminisztérium ekkor kezdi meg az ajánlatok befogadását a jüanban denominált orosz állampapírok két sorozatára – írja a Bloomberg.
Az új orosz pandakötvények
- fix kamatozásúak,
- lejárati idejük három és hét év között mozog,
- kamatfizetési periódusuk pedig 182 nap.
- A jegyezhető kötvények névértéke egységesen 10 000 jüan lesz.
A Kreml az Ukrajna ellen indított, több mint három és fél éve tartó háború miatt megnövekedett katonai kiadások és a szankciók következtében csökkenő olajbevételek miatt igyekszik növelni a hitelfelvételt.
Miközben az orosz nyersolaj ára csökken, és új amerikai szankciók lépnek életbe az országgal szemben, Oroszország költségvetési hiánya idén várhatóan rekordszintre, 5,7 ezermilliárd rubelre (70,3 milliárd dollárra) nő, ami a GDP 2,6 százaléka.
A minisztérium már azelőtt fontolgatta az állampapírok jüanban történő értékesítését, hogy Oroszországot nemzetközi szankciók sújtották Vlagyimir Putyin elnök ukrajnai inváziója miatt. Az orosz vállalatok korábban már hajtottak végre hitelfelvételt kínai pénznemben.
– mondta a hírügynökségnek Vlagyimir Csernyov, a Freedom Finance Global elemzője.
A szakértő szerint a kereslet a 100 milliárd rubelnek megfelelő összeget is elérheti.
A pandakötvény iránt érezhetően erősödik a kereslet világszerte, nem Oroszország lenne az első állam, amely jüanban bocsát ki idén kötvényeket, története során első alkalommal.
Dim sum kötvény hozhatja meg az étvágyat a jüanra
Indonézia október végén vitt piacra jüanállamkötvényeket, melyek a tradicionális kínai konyha kis adagokban felszolgált étele után dim sum kötvényként kerültek be a köztudatba. A kibocsátással hatmilliárd jüan – 842 millió dollár – tőkét tudott bevonni a délkelet-ázsiai állam finanszírozási forrásainak diverzifikálására és globális befektetői bázisának bővítésére. A dim sum kötvényeket ráadásul kiemelkedő befektetői érdeklődés mellett, háromszoros túljegyzés mellett sikerült értékesíteni.
Indonéziát és Oroszországot követheti Pakisztán is, amely még az év végéig szeretné lebonyolítani az ország történetének első jüanalapú állampapír-kibocsátását. Iszlamabád 250 millió dollár értékben vár ajánlatokat a kínai fizetőeszközben kibocsátani tervezett kötvényekre.
A hírek szerint a latin-amerikai kontinens legnagyobb gazdasága, Brazília ugyancsak pandakötvények kibocsátását fontolgatja finanszírozási csatornáinak bővítése és a Kínával való pénzügyi együttműködés megerősítése érdekében. Mindez egyértelmű jele a jüan, mint nemzetközi valuta vonzerejének növekedésének.
Magyarország már magához ölelte a pandát
Magyarország ebben a tekintetben a fenti országok előtt jár, a korábbi kibocsátások után idén júliusban történelmi léptékű kötvénykibocsátást hajtott végre a kínai onshore piacon: 3 és 5 éves futamidejű, kínai renminbiben denominált pandakötvényeket értékesített összesen ötmilliárd jüan értékben. Ez volt az eddigi legnagyobb és leghosszabb futamidejű magyar kibocsátás a világ második legnagyobb kötvénypiacán.
Az aukción a rekordmértékű keresletnek köszönhetően rendkívül kedvező kamatszintekkel zárult. A hároméves kötvény kamata 2,5 százalék, míg az ötéves papír 2,9 százalékon kelt el. A kötvényeket elsődlegesen kínai intézményi befektetők vásárolták meg.