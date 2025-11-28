Deviza
EUR/HUF381.53 0% USD/HUF328.73 -0.07% GBP/HUF435.16 -0.09% CHF/HUF409.33 +0.12% PLN/HUF90.08 -0.15% RON/HUF74.92 -0.03% CZK/HUF15.78 -0.1% EUR/HUF381.53 0% USD/HUF328.73 -0.07% GBP/HUF435.16 -0.09% CHF/HUF409.33 +0.12% PLN/HUF90.08 -0.15% RON/HUF74.92 -0.03% CZK/HUF15.78 -0.1%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX109,453.39 +0.07% MTELEKOM1,758 -0.9% MOL2,910 -0.07% OTP34,210 +0.62% RICHTER9,735 -0.61% OPUS539 +0.19% ANY7,120 -2.2% AUTOWALLIS150 -1.96% WABERERS5,400 0% BUMIX10,403.53 -0.37% CETOP3,746.08 +0.27% CETOP NTR2,345.47 +0.27% BUX109,453.39 +0.07% MTELEKOM1,758 -0.9% MOL2,910 -0.07% OTP34,210 +0.62% RICHTER9,735 -0.61% OPUS539 +0.19% ANY7,120 -2.2% AUTOWALLIS150 -1.96% WABERERS5,400 0% BUMIX10,403.53 -0.37% CETOP3,746.08 +0.27% CETOP NTR2,345.47 +0.27%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
tőzsdezárás
forint
tőzsde

Hitelminősítés előtt is csúcsra futott a BUX, erős szinteken oldalaz a forint

A Moody's ítéletére várt a piac. A blue chipek közül csak az OTP csipkedte magát. A forint erős szinteken várja a hitelminősítést.
Faragó József
2025.11.28, 17:10
Frissítve: 2025.11.28, 18:00

A BUX  napközben újra historikus csúcsra futott 110 299 ponton, majd kissé lejjebb zárt, de így is közel 0,5 százalékot emelkedett. A pesti parkett vezető indexe ezzel beleilleszkedett az európai trendbe. Az esti hitelminősítés előtt szűk sávban oldalazott a forint.

pesti parkett
Hitelminősítésre vár a pesti parkett  / Fotó: Vémi Zoltán

Rövidített kereskedés Amerikában

Tegnap a tengerentúli tőzsdék zárva tartottak, míg a mai napon rövidített kereskedés folyik.

A széles piacot leképező S&P 500 és a technológiai fókuszú Nasdaq Composite egyaránt negyed százalékos pluszba emelkedett nyitáskor. A klasszikus Dow Jones ipari átlag pedig egyharmad százalékos pluszba kapaszkodott. 

Pesti parkett: csak az OTP csipkedte magát

Az OTP 34 250 forinton zárt, bő 1 százalékot emelkedve.

OTP részvény
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.
OTP részvény17:20:00
Árfolyam: 34,210 HUF 0 / +0.62 %
Forgalom: 9,651,568,310 HUF
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind

A Mol 2914 forinton zárt, enyhe pluszban.

MOL részvény
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.
MOL részvény17:20:00
Árfolyam: 2,910 HUF 0 / -0.07 %
Forgalom: 1,357,750,438 HUF
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind

A Richter 9810 forinton, enyhe pluszban.

RICHTER részvény
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.
RICHTER részvény17:20:00
Árfolyam: 9,735 HUF 0 / -0.61 %
Forgalom: 1,347,907,035 HUF
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind

A Magyar Telekom 1764 forinton zárt, fél százalékos mínuszban.

MTELEKOM részvény
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.
MTELEKOM részvény17:20:00
Árfolyam: 1,758 HUF 0 / -0.9 %
Forgalom: 377,015,474 HUF
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind

A 4iG 4730 forintig csúszott, ami közel háromnegyed százalékos mínusz. 

4IG részvény
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.
4IG részvény17:20:00
Árfolyam: 4,730 HUF 0 / -0.73 %
Forgalom: 183,239,310 HUF
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind

Equilor Trader 

Kereskedj és fektess be a jövő technológiájával – Bárhol, bármikor! 

A megjelenés támogatója az Equilor Befektetési Zrt. 

Szűk sávban oldalazott a forint

Már csütörtökön a 382-es szint alá került az euró-forint árfolyama. Ezzel a csökkenő trendcsatorna alsó trendvonala közelébe került. 

A következő erős támasz 380-nál látható.

Az RSI indikátor továbbra is enyhe pozitív divergenciát mutat az árfolyammal szemben, és az MACD vétel felé hajlik, de ezen kívül nem látható fordulatra utaló jelzés a grafikonon. 

Az euró-forint a pénteki tőzsdenyitás előtt 381,7 fölé szúrt. Majd délelőtt 381,1 közelébe süllyedt. 

Délután 381,2 és 381,6 között oldalazott a kurzus.

Az euró-forint 381,4 közelében zárt.

EUR / HUF árfolyam
Euró árfolyam (EUR/HUF)
381.5338 0%
Napi
Heti
Havi
Éves
3 éves

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu