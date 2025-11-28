Hitelminősítés előtt is csúcsra futott a BUX, erős szinteken oldalaz a forint

A BUX napközben újra historikus csúcsra futott 110 299 ponton, majd kissé lejjebb zárt, de így is közel 0,5 százalékot emelkedett. A pesti parkett vezető indexe ezzel beleilleszkedett az európai trendbe. Az esti hitelminősítés előtt szűk sávban oldalazott a forint.

Hitelminősítésre vár a pesti parkett / Fotó: Vémi Zoltán

Rövidített kereskedés Amerikában

Tegnap a tengerentúli tőzsdék zárva tartottak, míg a mai napon rövidített kereskedés folyik.

A széles piacot leképező S&P 500 és a technológiai fókuszú Nasdaq Composite egyaránt negyed százalékos pluszba emelkedett nyitáskor. A klasszikus Dow Jones ipari átlag pedig egyharmad százalékos pluszba kapaszkodott.

Pesti parkett: csak az OTP csipkedte magát

Az OTP 34 250 forinton zárt, bő 1 százalékot emelkedve.