Erős szinteken oldalaz a forint a hitelminősítés előtt

Kivár a piac a Moody’s esti hitelminősítése előtt. Egyelőre erős szinteken oldalaz a forint. Az adósbesorolás rontása rövid távon gyengítheti a magyar devizát.
VG
2025.11.28, 16:00
Frissítve: 2025.11.28, 17:19

Pénteken is tartja magát az euró-forint a 382-es szint alatt. A letört támasz immár rövid távú ellenállásként szolgál. Komolyabb iránymutatást az esti hitelminősítés adhat. Ám erre csak hétfőn reggel tud majd érdemben reagálni a forint.

Hungarian,Forint,On,The,Table
Este kaphat útmutatást a forint / Fotó: torcsabi

Szűk sávban oldalazik a forint

Már csütörtökön a 382-es szint alá került az euró-forint árfolyama. Jelenleg a csökkenő trendcsatorna alsó trendvonala közelében vagyunk. 

A következő erős támasz 380-nál látható.

Az RSI indikátor továbbra is enyhe pozitív divergenciát mutat az árfolyammal szemben, és az MACD vétel felé hajlik, de ezen kívül nem látható fordulatra utaló jelzés a grafikonon. 

Az euró-forint a pénteki tőzsdenyitás előtt 381,7 fölé szúrt. Majd délelőtt 381,1 közelébe süllyedt. 

Délután 381,2 és 381,6 között oldalazik a kurzus.

EUR / HUF árfolyam
Euró árfolyam (EUR/HUF)
381.3883 -0.04%
Napi
Heti
Havi
Éves
3 éves

Rövid távon gyengítheti a forintot a leminősítés

Ma piaczárás után teszi közzé a Moody’s  hitelminősítő Magyarország adósbesorolásának felülvizsgálatát. Az osztályzat tavaly november óta Baa2-es, negatív kilátással. 

A májusi felülvizsgálat óta az egyetlen pozitív folyamat: a forint jelentős erősödése, mely kedvezően hat a GDP-arányos államadósság szintjére (a devizaadósság forintban számított értékét csökkenti). 

A hitelminősítő által megfogalmazott negatívumok nagyobb része továbbra is fennáll: az uniós források egy részének elvesztése, ennek negatív hatása a középtávú költségvetési és növekedési kilátásokra, illetve a lassú költségvetési konszolidáció, itt nemrégiben történt meg a kormányzati hiánycél megemelése mind az idei, mind a jövő évre vonatkozóan. 

Emellett a hitelminősítő kitérhet az elmúlt időszakban bejelentett adócsökkentések és a lakossági transzferek (14. havi nyugdíj) költségvetési kockázataira is. 

A Moody’s májusban 1 százalékos GDP-növekedést várt az idei évben, ezt tovább csökkenthetik, míg jövőre 2,8 százalékos bővülést prognosztizáltak.

Látunk esélyt a leminősítésre a Baa3-as osztályzatra, ami még mindig befektetésre ajánlott kategória, de ennek esélye 50 százalék alatti

– vélik az Equilor elemzői. Szerintük, amennyiben megtörténne a leminősítés, várhatóan gyengüléssel reagálna a forint, de a mozgás tartóssága kérdéses lehet.

