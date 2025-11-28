Magyar Péter a sajtót vádolja hazugsággal, miközben ő is arról beszél, hogy már régóta dolgoznak a szakértőik a programon

Komoly fejtörést okozhat Magyar Péter számára az a több száz oldalas baloldali megszorítócsomag, amelyről napok óta cikkez a sajtó. A brutális adóemeléseket is tartalmazó dokumentumot az Index mellett a Világgazdaság is megszerezte, és kedd óta több részét is bemutatta. A tiszás szakmai javaslathalmazról ugyanakkor Magyar Péter azt állítja, nem is létezik. A pártelnök fenyegetőzést is tartalmazó védekezését ugyanakkor egyre több mozzanat teszi hiteltelenné. Egyebek mellett saját és más tiszások korábbi nyilatkozatai.

Magyar Péter egyik helyzetben állít valamit, aztán egy másikban az ellenkezőjét mondja / Fotó: NurPhoto via AFP

Magyar Péter például január 6-án az ATV stúdiójában adott interjút, aminek egy pontján arról kérdezték, hogy felkészültek-e a választásra, győzelem esetén a kormányzásra. Vannak-e képviselő- és miniszterjelöltjeik?

A felvetést másfél évvel a választás terv szerinti időpontja előtt elvben semmi sem indokolta, csakhogy Magyar napokkal korábban arról beszélt: idén áprilisban előre hozott választások lesznek idehaza. Nem lettek, de ezúttal nem ez a lényeg, hanem amit a Tisza vezetője válaszolt:

Több ezer szakértővel dolgozunk. Az a 65 darab munkacsoport, amit már nyár óta emlegetek, azok működnek, azok gyártják az anyagokat, azok különböző szcenáriókra, különböző költségvetési helyzetre, különböző világpolitikai helyzetre gyártják az anyagokat. (…) Ezeket csekkolják.

Magyar Péter tehát már januárban arról beszélt, hogy olyan szakmai tervek készülnek a Tiszában, amelyek a kormány programjául szolgálhatnak.

Pontosan ez derült ki Dálnoki Áron szavaiból is, ő ráadásul saját bevallása szerint részt is vett a programírásban. Tudni kell, hogy Dálnoki vezeti a Tisza Párt gazdaságfejlesztési munkacsoportját és – az Index információja szerint – az ő felelősségi körébe tartozott az aprólékosan kidolgozott baloldali megszorítócsomag, amelyben egyébként brutális lépések tervének egész sora szerepel.

Magyar Péter + a szakértők: adóemelés

A Tisza Párt szakértőinek dokumentuma jelentősen emelne a személyi jövedelemadón és csökkentené a kedvezményeket, adót vetne ki a kutyák és a macskák után, 32 százalékos áfát vezetne be, magánosítaná a társadalombiztosítást, kivégezné a kisebb vállalkozások kedvezményes adóit, durva vagyonadót vezetne be és ezermilliárdokat szedne be a vállalkozásoktól.