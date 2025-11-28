Deviza
Óriási a baj Japánban az osztrigapusztulás miatt, vész-üzemmódba kapcsol a kormány

Már a következő, 2026-ban esedékes osztrigaszezont is veszély fenyegeti Japánban a Hirosimából jelentett, de máshol is zajló tömeges tenyészetpusztulás miatt. Az osztriga körüli káosz kora ősszel kezdődött, mostanra egyes helyszíneken a tenyészet 90 százaléka elhullott. A kormánynak és a helyi hatóságoknak segítséget kell nyújtania a nehéz helyzetbe került termelőknek, miközben pontosan továbbra sem tudják, mi áll a rejtélyes pusztulás hátterében.
VG
2025.11.28, 16:35
Frissítve: 2025.11.28, 16:50

A következő osztrigaszezon is veszélybe kerülhet Japában, ezzel pedig komoly pénzügyi nehézségek elé néznek az osztrigatemelő gazdálkodók – ezt a figyelmeztetést adta ki a japán Mezőgazdasági Minisztérium a Hirosima prefektúrában, valamint a szomszédos prefektúrákban jelentkező tömeges osztrigapusztulás miatt. Az előzményekről a Világgazdaság oldalán is beszámoltunk. A jelenség okát továbbra sem tudják teljes bizonyossággal, egyelőre a vizes élőhelyekre is kiható éghajlati és időjárási körülmények változását tartják a legvalószínűbb magyarázatnak a japán hatóságok írja az Origo.

Pusztul az osztriga japán, már a hirosimai prefektúra termésének java odavan (illusztráció)
Már a 2026-os osztrigatermést is veszélyezteti a rejtélyes osztrigapusztulás Japánban (illusztráció)
Fotó: Unsplash

Nehéz helyzetbe kerülnek az osztrigatermelők

Az osztriga a japán konyha kedvelt alapanyagai közé tartozik, kisebb mennyiségekben pedig az elmúlt években már exportálták is a kedvelt halászati élelmiszert. Most viszont óriási a gond, mert írja az Origo helyi médiabeszámolók alapján a japán mezőgazdasági szakemberek attól tartanak, hogy az idei osztrigapusztulás a szektor jövő évi teljesítményét előre lenullázhatja.

„Súlyos a helyzet” ezt Norikazu Suzuki, japán mezőgazdasági miniszter mondta az osztrigapusztulás kapcsán, aki nemrég a helyszínre látogatott munkatársaival. A miniszter arró számolt be, saját kezében pusztultak el a vízből frissen kiemelt osztrigák, amelyeket két éves tenyésztés után most takarítottak - azaz takarítottak volna - be. A miniszter azt is mondta, „komor a jövő”, mivel egyes helyszíneken akár az osztrigák 90 százaléka is odaveszhetett.

Hirosima prefektúra a teljes japán osztrigatermelés mintegy 60 százalékát adja.

A nagyarányú osztrigapusztulás oka továbbra sem ismert pontosan. A minisztérium szerint a legvalószínűbb oka annak a csapadékhiány, valamint a szélsőségesen meleg időjárás, ami az éghajlatváltozással áll összefüggésben. Ennek köszönhetően a tengervíz sótartalma megnövekedett, ami a drámai jelenség kialakulásához vezetett. A minisztérium közölte, hogy több kutatólabóriumban dolgoznak azon, hogy a pontos okot meghatározzák, és megoldást dolgoznak ki arra, hogyan lehet a jövőben elkerülni azt.

A helyzet miatt nehéz helyzetbe jutott gazdálkodók megsegítésére a mezőgazdasági minisztérium tárcaközi együttműködést kezdeményez, és az érintett, nehéz helyzetbe jutott termelők bevonásával határozza meg, milyen pénzügyi támogatási program felelne a leginkább számukra.

A tisztviselők szerint több támogatási forma is szóba jöhet, de a helyzethez leginkább illeszkedő intézkedéscsomagot szeretnék kidolgozni.

Kormányzati közlések szerint szóba jöhet

  • a pénzügyi dotáció, 
  • a kedvezményes hitel, amivel a termelők átvészelhetik a jelenlegi és a következő, várhatóan hasonlóan nehéz osztrigaszezont. 

A támogatásokban a kormányzat mellett a prefektúrában működő hatóságoknak és intézményeknek is szerep jut, bár ennek részletei még nem ismertek.

A közlések szerint a japán osztrigaszektorban számos külföldi munkavállaló dolgozik szezonális jelleggel. A kormány ígéretet tett arra, hogy amennyiben a kialakult helyzet miatt ezeknek a munkavállalóknak veszélybe kerül a munkajövedelme, részükre is segítséget fognak nyújtani.

További részletek az Origo cikkében olvashatók.

