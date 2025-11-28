Rendkívüli: azonnali hatállyal lemondott Zelenszkij legfontosabb embere, belebukott a korrupciós botrányba - az ukrán elnök beszédet mondott
Andrij Jermak, az ukrán elnöki hivatal vezetője pénteken benyújtotta lemondását, néhány órával azt követően, hogy az Ukrajnai Nemzeti Korrupcióellenes Hivatal (NABU) és a Korrupcióellenes Ügyészség (SZAP) házkutatást tartott kijevi lakásán. Volodimir Zelenszkij elnök esti videoüzenetében jelentette be a döntést.
„Ma újraindítjuk az Elnöki Hivatalt. Andrij Jermak lemondólevelet nyújtott be” – mondta az államfő. Hozzátette: a lépés célja minden, Ukrajnával szembeni esetleges kétség eloszlatása. Jermak Telegram-csatornáján korábban megerősítette a házkutatás tényét, közölve, hogy teljes mértékben együttműködik a nyomozókkal, ügyvédei a helyszínen tartózkodnak, és semmilyen akadályt nem gördítettek a hatóságok munkája elé.
A razzia okáról a NABU és a SZAP hivatalos közleménye sem adott részleteket. Az ügy hátterében egy több héttel ezelőtt indult átfogó vizsgálat állhat, amely az ukrán energiainfrastruktúra beszerzéseivel kapcsolatos állítólagos visszaéléseket érinti. A botrány már két miniszter távozásához vezetett, és érintette Zelenszkij egyik korábbi üzleti partnerét is.
Andrij Jermak az elmúlt években az ukrán politika egyik legbefolyásosabb szereplőjévé vált: az elnöki hivatal vezetőjeként gyakran emlegették Ukrajna második emberének. Legutóbb ő vezette az ukrán delegációt a Genfben az Egyesült Államokkal folytatott tárgyalásokon, amelyek az orosz–ukrán háború lehetséges rendezéséről szóltak.
Lemondása érzékeny időpontban történt: a következő napokban újabb ukrán–amerikai tárgyalási fordulóra kerülhet sor. Zelenszkij közlése szerint a delegációban a jövőben a vezérkari főnök, a külügyminisztérium képviselői, a Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanács titkára, valamint a hírszerzés vezetői kapnak helyet.
Korrupciós botrány robbant ki Ukrajnában
November 10-én az Ukrajnai Nemzeti Korrupcióellenes Hivatal (NABU) és a Korrupcióellenes Ügyészség (SZAP) bejelentette, hogy nagyszabású műveletet indítottak Midasz néven, amelynek célja egy nagy korrupciós hálózat feltárása az energetikai szektorban.
Házkutatást tartottak Timur Mindics üzletember otthonában, valamint a tisztségéből eltávolított igazságügyi miniszternél, Herman Haluscsenkónál, továbbá az Enerhoatom vállalatnál. A nyomozás szerint a bűnszervezet tagjai legalább százmillió dollárt mostak tisztára. Ugyanezen a napon a NABU közzétette a Mindics lakásában rögzített beszélgetések kivonatait, amelyekben korrupciós ügyletekről volt szó.
Összesen ezerórányi hangfelvétel áll rendelkezésre. November 11-én a NABU vádat emelt, többek között Mindics mint a bűnszervezet vezetője, valamint Olekszandr Csernyisov volt miniszterelnök-helyettes, nemzeti egységért felelős miniszter ellen.
Az ukrán kormány még aznap idő előtt megszüntette az Enerhoatom felügyelőbizottságának mandátumát, és Herman Haluscsenko egészségügyi miniszter, valamint az energiaügyi miniszter, Szvetlana Grincsuk is benyújtotta lemondását a parlamentnek. Mindics néhány órával a házkutatások előtt elhagyta Ukrajnát, és jelenleg Izraelben tartózkodik.
Ezer hrivnya alaptőkével bejegyzett bútorcég tette le a súlyos összegű óvadékot az ukrán korrupciós botrány két pénzmosójáért
Egy alig hét hónapja létező, elérhetetlen, feltehetően fantomcég tette le a korrupciós botrány két kishaláért a súlyos óvadékot. A szabadlábra kerülő vádlottak így könnyű prédájává válhatnak az ukrán nagyhalak ügyvédeinek és „elintéző” embereinek.