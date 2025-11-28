Deviza
EUR/HUF381.39 -0.04% USD/HUF329.82 +0.26% GBP/HUF435.92 +0.09% CHF/HUF409.33 +0.12% PLN/HUF89.98 -0.26% RON/HUF74.93 -0.01% CZK/HUF15.78 -0.07% EUR/HUF381.39 -0.04% USD/HUF329.82 +0.26% GBP/HUF435.92 +0.09% CHF/HUF409.33 +0.12% PLN/HUF89.98 -0.26% RON/HUF74.93 -0.01% CZK/HUF15.78 -0.07%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX109,852.19 +0.43% MTELEKOM1,768 -0.34% MOL2,908 -0.14% OTP34,360 +1.05% RICHTER9,805 +0.1% OPUS539 +0.19% ANY7,180 -1.39% AUTOWALLIS150.5 -1.66% WABERERS5,460 +1.1% BUMIX10,428.36 -0.13% CETOP3,735.96 -0.38% CETOP NTR2,342.84 +0.16% BUX109,852.19 +0.43% MTELEKOM1,768 -0.34% MOL2,908 -0.14% OTP34,360 +1.05% RICHTER9,805 +0.1% OPUS539 +0.19% ANY7,180 -1.39% AUTOWALLIS150.5 -1.66% WABERERS5,460 +1.1% BUMIX10,428.36 -0.13% CETOP3,735.96 -0.38% CETOP NTR2,342.84 +0.16%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
devizapiac
forint
euróárfolyam
forintárfolyam
deviza

Dacoskodik a forint: egyre távolabb a 382-től a Moody's ítélete előtt

Az erősödő dollárral is dacol a hazai deviza. Piaczárás után a Moody’s ítélete adhat új irányt a forintnak.
Murányi Ernő
2025.11.28, 11:53
Frissítve: 2025.11.28, 12:39

A csütörtöki kereskedésben eltávolodott a 382-es szinttől az euró-forint árfolyama, mely így már rövid távú ellenállást képez. Gyengébb támasz még látható 381,30 közelében, erősebb szint pedig 380-nál húzódik – írja az Equilor Befektetési Zrt.

forint Illustrations Of The Moody's Rating Agency
A Moody’s ítélete a forinton is fogást találhat / Fotó: NurPhoto via AFP

Péntek délelőtt is nagyjából ezen a szinten maradt a hazai fizetőeszköz kurzusa, az euró a csütörtöki záróértékéhez mérten 0,1 százalékkal, 381,8 forint alá gyengült.

EUR / HUF árfolyam
Euró árfolyam (EUR/HUF)
381.3883 -0.04%
Napi
Heti
Havi
Éves
3 éves

A dollár ugyan erősödött némileg, ám még mindig 330 forint alatt van, momentán 329,7 forinton adják a bankközi devizapiacon.

USD / HUF árfolyam
USA dollár árfolyam (USD/HUF)
329.8153 +0.26%
Napi
Heti
Havi
Éves
3 éves

Az euró-dollár keresztárfolyam eközben lefelé indult, utoljára 1,1567-nél járt a devizapár.

A Moody’s döntését várja a forintpiac

Visszatérve a forintra, az Equilor kiemeli, hogy a pénteki piaczárás után teszi közzé a hitelminősítő Magyarország adósbesorolásának felülvizsgálatát, az osztályzat tavaly november óta Baa2-es, negatív kilátással. 

A májusi felülvizsgálat óta az egyetlen pozitív folyamat a forint jelentős erősödése, ami kedvezően hat a GDP-arányos államadósság szintjére, mivel a devizaadósság forintban számított értékét csökkenti. 

A hitelminősítő által megfogalmazott negatívumok nagyobb része továbbra is fennáll: az uniós források jelentős részének elvesztése, ennek negatív hatása a középtávú költségvetési és növekedési kilátásokra, illetve a lassú költségvetési konszolidáció – itt nemrégiben történt meg a kormányzati hiánycél megemelése mind az idei, mind a jövő évre vonatkozóan. 

Emellett a hitelminősítő kitérhet az elmúlt időszakban bejelentett adócsökkentések és a lakossági transzferek költségvetési kockázataira is. 

A Moody’s májusban 1 százalékos GDP-növekedést várt az idei évben, ezt tovább csökkenthetik, míg jövőre 2,8 százalékos bővülést prognosztizáltak.

Összességében az elemzőcég 50 százaléknál valamivel alacsonyabb esélyt lát a Baa3-as osztályzatra történő leminősítésre, ami még mindig befektetésre ajánlott kategória. 

Ha azonban megtörténne a lépés, várhatóan gyengüléssel reagálna a forint, ám a mozgás tartóssága kérdéses lehet.

Forint árfolyamfigyelő

Forint árfolyamfigyelő
1361 cikk

 

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu