Dacoskodik a forint: egyre távolabb a 382-től a Moody's ítélete előtt
A csütörtöki kereskedésben eltávolodott a 382-es szinttől az euró-forint árfolyama, mely így már rövid távú ellenállást képez. Gyengébb támasz még látható 381,30 közelében, erősebb szint pedig 380-nál húzódik – írja az Equilor Befektetési Zrt.
Péntek délelőtt is nagyjából ezen a szinten maradt a hazai fizetőeszköz kurzusa, az euró a csütörtöki záróértékéhez mérten 0,1 százalékkal, 381,8 forint alá gyengült.
A dollár ugyan erősödött némileg, ám még mindig 330 forint alatt van, momentán 329,7 forinton adják a bankközi devizapiacon.
Az euró-dollár keresztárfolyam eközben lefelé indult, utoljára 1,1567-nél járt a devizapár.
A Moody’s döntését várja a forintpiac
Visszatérve a forintra, az Equilor kiemeli, hogy a pénteki piaczárás után teszi közzé a hitelminősítő Magyarország adósbesorolásának felülvizsgálatát, az osztályzat tavaly november óta Baa2-es, negatív kilátással.
A májusi felülvizsgálat óta az egyetlen pozitív folyamat a forint jelentős erősödése, ami kedvezően hat a GDP-arányos államadósság szintjére, mivel a devizaadósság forintban számított értékét csökkenti.
A hitelminősítő által megfogalmazott negatívumok nagyobb része továbbra is fennáll: az uniós források jelentős részének elvesztése, ennek negatív hatása a középtávú költségvetési és növekedési kilátásokra, illetve a lassú költségvetési konszolidáció – itt nemrégiben történt meg a kormányzati hiánycél megemelése mind az idei, mind a jövő évre vonatkozóan.
Emellett a hitelminősítő kitérhet az elmúlt időszakban bejelentett adócsökkentések és a lakossági transzferek költségvetési kockázataira is.
A Moody’s májusban 1 százalékos GDP-növekedést várt az idei évben, ezt tovább csökkenthetik, míg jövőre 2,8 százalékos bővülést prognosztizáltak.
Összességében az elemzőcég 50 százaléknál valamivel alacsonyabb esélyt lát a Baa3-as osztályzatra történő leminősítésre, ami még mindig befektetésre ajánlott kategória.
Ha azonban megtörténne a lépés, várhatóan gyengüléssel reagálna a forint, ám a mozgás tartóssága kérdéses lehet.